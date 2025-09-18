قرار جمهوري بالموافقة على منحة كورية بقيمة 7٫481 مليون دولار لتنفيذ مركز للتدريب وبناء القدرات

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 240 لسنة 2025 بشأن الموافقة على «محضر مناقشات لتنفيذ مشروع إنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات فى مصر» الممول بمنحة قيمتها 7٫481٫481 مليون دولار بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا

وجاء نص القرار كالتالي:

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 240 لسنة 2025 بشأن الموافقة على «محضر مناقشات لتنفيذ مشروع إنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات فى مصر» الممول بمنحة قيمتها 7٫481٫481 مليون دولار بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.

رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرر:

مشروع إنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات فى مصر

(مادة وحيدة ) ووفق على «محضر مناقشات لتنفيذ مشروع إنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات فى مصر » الممول بمنحة قيمتها 7٫481٫481 مليون دولار، بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق. صدر برئاسة الجمهورية فى 16 ذى القعدة سنة 1446 هــ ( الموافق 14 مايــــــو سنة 2025 ). عبد الفتاح السيسي

وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته التي عقدت فى 4 المحرم سنة 1447 هــ (الموافق 29 يونيو سنة 2025 م).

وزارة التنمية المحلية

محضر المناقشة بين وزارة التنمية المحلية بجمهورية مصر العربية ووزارة البيئة فى جمهورية كوريا لتنفيذ مشروع إنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات فى مصر أجرت وزارة التنمية المحلية فى جمهورية مصر العربية ووزارة البيئة فى جمهورية كوريا (المُشار إليها فيما يلى باسم «MLD» و«ME» على التوالي، ومجتمعة باسم «المشاركين») سلسلة من المشاورات والمناقشات حول تنفيذ مشروع إنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات فى مصر (يُشار إليه فيما يلى باسم «المشروع»).

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي

نتيجة للمناقشات، وافق المشاركون على تنفيذ المشروع وفقًا للفقرات المنصوص عليها فى اختصاصات سجل المناقشة هذا (المُشار إليه فيما يلى باسم «ROD») عند توقيع المنشور من قبل كلا المشاركين. وقع فى نسختين باللغة الإنجليزية من قبل ممثلى المشاركين، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى فى جمهورية مصر العربية، بصفتها موقعًا شاهدًا، والموافقة على شروط هذا الدليل وتأكيد تعاونها مع المشاركين من أجل التنفيذ الناجح للمشروع. منال عوض ميخائيل وزیر وزارة التنمية المحلية جمهورية مصر العربية كيم وانسوب وزیر وزارة البيئة جمهورية كوريا

الشاهد الموقع د. رانيا المشاط وزیر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي جمهورية مصر العربية

الاختصاصات الفرع الأول- الخطوط العريضة للمشروع: 1 - عنوان المشروع: «إنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات فى مصر».

نقل تكنولوجيا معالجة النفايات الكورية

2 - أهداف: نقل تكنولوجيا معالجة النفايات الكورية وإنشاء مركز لبناء قدرات أصحاب المصلحة للنهوض بممارسات إدارة النفايات وإدخال نظام إعادة تدوير الموارد فى مصر.

3 - مدة المشروع والجدول الزمني للتنفيذ: مدة المشروع من ۲۰۲٤ إلى ٢٠٢٦ ومع ذلك، يمكن تعديل المدة حسب الحاجة.

ويرد الجدول الزمني المؤقت للتنفيذ فى المرفق 1 4 - موقع المشروع: موقع المشروع فى محافظتى القاهرة والجيزة، مصر.

5 - ميزانية المشروع: وستقدم وزارة الخارجية ميزانية لا تزيد عن (10.100.000.000 KRW بما يعادل (7.481.481 USD) من دولارات الولايات المتحدة) فى حالة تقلبات سعر الصرف، سيتم تطبيق المبلغ بالوون الكورى فى هذا الرد. وون كوري سعر الصرف: 1دولار أمريكى =.,1,350 وون كوري.

6 - نطاق المشروع: سيقوم المشاركون بتنفيذ المكونات التالية للمشروع بشكل تعاونى لتحقيق أهدافه

(أ) العنصر 1: تصميم وبناء مركز التدريب (إنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات).

1 - إعادة تشكيل هياكل المباني الحالية لبناء مركز التدريب.

2 - تركيب معدات لمركز التدريب.

(ب) العنصر 2: إنشاء مرافق لفرز النفايات وتحويلها إلى سماد وتزويد بالوقود.

1 - قم بتركيب مرافق فرز النفايات والتسميد والوقود فقط لغرض التدريب، لن يتم استخدام أى نفايات أو إعادة تدويرها فى هذا الخط.

(ت) المكونات 3: تخطيط وتنفيذ أنشطة بناء القدرات.

1 - تطوير برامج تعليمية لإدارة النفايات.

2 - إجراء التدريب الدعوى والتدريب فى الموقع.

(ث) المكون 4: إدارة المشروع والتشغيل التجريبى للمرافق.



