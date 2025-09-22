الإثنين 22 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

قرار جمهوري بتخصيص أراضي لصالح هيئة التنمية الصناعية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

 أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم ٤٩٨ لسنة ٢٠٢٥ بتخصيص قطع أراضى لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية لاستخدامها فى الأنشطة الصناعية، وذلك نقلًا من الأراضى المخصصة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على النحو الآتى: مساحة ١٣٧٤.67 فدان تقريبًا تعادل ٥٧٧٤٧٦٨م2 ناحية منطقة المطورين بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (أ). مساحة ٨٦٤.01 فدان تقريبًا تعادل ٣٦٢٩٥٦٧م2 ناحية المنطقة الصناعية بمدينة برج العرب الجديدة (منطقة الحرة ٢) بمحافظة الإسكندرية، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ب). مساحة ٤٣٣.76 فدان تقريبا تعادل ۱۸۲۲۱٦٤م2 ناحية المنطقة الصناعية بمدينة برج العرب الجديدة (منطقة الحرة ٣) بمحافظة الإسكندرية، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ج).

وجاء القرار كالتالي:

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٤٩٨ لسنة ٢٠٢٥ رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ ؛ وعلى القانون رقم ٥٩ لسنة ۱۹۷۹ فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ۱۹۸۱ فى شأن الأراضى الصحراوية ؛ وعلى القانون رقم 7 لسنة ۱۹۹۱ فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛ وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛ وعلى قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية الصادر بالقانون رقم 95 لسنة ٢٠١٨ ؛ وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۱۲۳ لسنة ۱۹۷۸ بتخصيص الأراضى اللازمة لإنشاء مدينة السادات ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٠٦ لسنة ۱۹۷۹ بتخصيص الأراضى اللازمة لإنشاء مدينة العامرية الجديدة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۰۱ بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٣ لسنة ۲۰۰۱ بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٢ لسنة ۲۰۱٨ بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۱۰۳۲ لسنة ۱۹۸۹ بتعديل مسمى مدينة العامرية الجديدة إلى مدينة برج العرب الجديدة ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 205 لسنة ۱۹۹۹ بتعديل الحدود الإدارية لمدينة السادات ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۱۱۳۱ لسنة ٢٠٠٥ بتعديل الحدود الإدارية لمدينة السادات ؛ وبناء على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قـــــرر:

( المادة الأولى ) تخصص قطع الأراضى المبينة فيما بعد، لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية لاستخدامها فى الأنشطة الصناعية، وذلك نقلًا من الأراضى المخصصة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على النحو الآتى:

مساحة ١٣٧٤.67 فدان تقريبًا تعادل ٥٧٧٤٧٦٨م2 ناحية منطقة المطورين بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (أ). مساحة ٨٦٤.01 فدان تقريبًا تعادل ٣٦٢٩٥٦٧م2 ناحية المنطقة الصناعية بمدينة برج العرب الجديدة (منطقة الحرة ٢) بمحافظة الإسكندرية، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ب). مساحة ٤٣٣.76 فدان تقريبا تعادل ۱۸۲۲۱٦٤م2 ناحية المنطقة الصناعية بمدينة برج العرب الجديدة (منطقة الحرة ٣) بمحافظة الإسكندرية، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ج).

( المادة الثانية ) لا تخل أحكام هذا القرار بأى تصرفات سابقة قامت بها أجهزة الدولة المعنية أو بأى مراكز قانونية سابقة أو أى ملكيات قائمة على أى جزء من قطع الأراضى المخصصة بموجبه.

( المادة الثالثة ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. صدر برئاسة الجمهورية فى 23 ربيع الأول سنة 1447 ﻫ ( الموافق 15 سبتمبر سنة 2025 م ).  
 

