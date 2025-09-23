وزير الخارجية للمفوض الأوروبي لشئون الهجرة: مصر تستضيف١٠ ملايين أجنبي ما بين لاجئ ومهاجر وطالب لجوء

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم، ماجنوس برونر مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة، وذلك على هامش مشاركته في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة ٨٠ للجمعية العامة للأمم المتحدة.

‏‎أكد د. عبد العاطي خلال اللقاء على أهمية تعزيز التعاون القائم مع الاتحاد الأوروبي من خلال نهج شامل يربط بين الهجرة والتنمية، ويركز على معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية من خلال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن الهجرة تمثل تحديًا مشتركًا لمصر والاتحاد الأوروبي، مما يستلزم تعزيز التنسيق القائم على المصالح المتبادلة، بهدف دعم جهود الاستقرار والتنمية في المنطقة.

‏‎كما أشار وزير الخارجية إلى أهمية الاستمرار في تنفيذ مشروعات التعاون الثنائي، سواء في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة أو في إطار برامج التعاون القائمة.

ونوه الي اهمية تعزيز الشراكة في مجال الهجرة النظامية من خلال المبادرة الأوروبية Talent Partnership وإطلاق برامج مشتركة للتدريب والتعليم الفني والمهني، تسهم في تأهيل العمالة المصرية وتيسير اندماجها في سوق العمل الأوروبية، بما يواكب احتياجات ومتطلبات سوق العمل.

‏‎في سياق متصل، استعرض الوزير عبد العاطي الأعباء التي تتحملها الدولة المصرية في ضوء استضافتها لما يقرب من ١٠ ملايين أجنبي، ما بين لاجئ ومهاجر وطالب لجوء، يحصلون على الخدمات الأساسية أسوة بالمواطنين المصريين، مستعرضا الأعباء الاقتصادية المترتبة على ذلك، مما يستلزم دعمًا دوليًا لمصر لمساعدتها على الوفاء بالتزاماتها تجاههم.

تم التطرق خلال اللقاء إلى مستجدات الأزمة في غزة، حيث شدد الوزير على ضرورة التواصل إلى اتفاق لوقف اطلاق النار، والسماح بنفاذ المساعدات دون عوائق، مع رفض أي أفكار من شأنها تهجير الفلسطينيين أو تصفية القضية الفلسطينية، مؤكدًا على حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

وحذر الوزير عبد العاطي من خطورة استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة وقتل المدنيين العزل وسياسة التجويع، مشددًا على ضرورة مواصلة الاتحاد الأوروبى ودوله الأعضاء الصغط على إسرائيل لاحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الانساني كسلطة احتلال وللتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار والسماح بنفاذ المساعدات دون عوائق.

كما تم بحث التطورات في ليبيا، حيث أكد وزير الخارجية ضرورة مواصلة الجهود المشتركة من أجل دفع مسار التسوية السياسية على نحو يصون الملكية الليبية للحل، ويفضي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت، وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، تحقيقًا لتطلعات الشعب الليبي الشقيق في الاستقرار والانطلاق نحو المستقبل.

