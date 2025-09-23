المشدد 3 سنوات لعاطل بتهمة حيازة مخدرات في حلوان

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لاتهامه بإحراز كمية من المخدرات بغرض التعاطي بدائرة قسم شرطة حلوان.

وكان قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة ألقي القبض على عاطل أثناء مرور دورية أمنية، حيث اشتبهت في المتهم وبالاقتراب منه حاول الفرار إلا أن القوات لاحقته ونجحت في السيطرة عليه وضبطه.

و بتفتيشه عثر بحوزة المتهم على كمية من المواد المخدرة وبسؤاله عن المضبوطات اعترف بحيازتها بغرض التعاطي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

