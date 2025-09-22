الإثنين 22 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تجديد حبس شقيقين متهمين بجلب 3 آلاف قرص مخدر عبر مطار القاهرة 45 يوما

محكمة، فيتو
قررت غرفة المشورة بمحكمة  جنايات القاهرة تجديد حبس عاطل وشقيقته بتهمة جلب 3000 قرص مخدر بقيمة 2 مليون جنيه، داخل طرد بريدي بقصد ترويجها داخل البلاد بمطار القاهرة، 45  يوما على ذمة التحقيق. 

إحباط محاولة جلب 3000 قرص مخدر عبر مطار القاهرة

وردت معلومات أكدتها تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، باعتزام شخصين جلب كمية من الأقراص المخدرة داخل طرد بريدي قادم من الخارج عبر مطار القاهرة.
عقب تقنين الإجراءات وبتفتيش الطرد تم ضبط قرابة (3000 قرص مخدر) مخبأة بمخزن سري داخل سماعة صب كبيرة.


تم ضبط الشخصين القائمين على الجلب، وهما عاطل وشقيقته، مقيمان بمحافظة الشرقية، وتقدر القيمة المالية للأقراص المخدرة المضبوطة بحوالى 2 مليون جنيه.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة مطار القاهرة قطاع مكافحة المخدرات الأقراص المخدرة النيابة العامة

