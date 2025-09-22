الإثنين 22 سبتمبر 2025
حوادث

حبس عاطل وزوجته وشقيقة زوجته بتهمة الاتجار في مخدر الآيس بالعجوزة

حبس المتهمين، فيتو
أمرت نيابة الجيزة بحبس تشكيل عصابي مكون من عاطل وزوجته وشقيقة زوجته بالعجوزة، لاتهامهم بالاتجار في مخدر الآيس، 4 أيام على ذمة التحقيقات. 

تورط عاطل وزوجته وشقيقتها في الاتجار بالمواد المخدرة بالعجوزة

البداية كانت بورود معلومات لرجال المباحث بإشراف العميد محمد ربيع رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، تفيد تورط عاطل وزوجته وشقيقتها في الاتجار بالمواد المخدرة بالعجوزة.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وبحوزتهم كمية من مخدر الآيس  وهواتف، ومبلغ مالي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما.

وحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق، التي أمرت بعرض المضبوطات على المعمل الكيميائي لإعداد تقرير وافٍ عنه، واستدعاء مجري التحريات لسماع أقواله في الواقعة. 

 

