الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

أحمد العوضي: "تكريمي من الشارع أهم حاجة في حياتي وهذه تفاصيل تعاوني مع مي عمر" (فيديو)

أحمد العوضي، فيتو
أحمد العوضي، فيتو

أكد الفنان أحمد العوضي أن أهم تكريم في مسيرته هو تكريم الجمهور له في الشارع، برغم تكريمه من عدد من المهرجانات الفنية.

وقال أحمد العوضي، في تصريحاته لـ“فيتو” وعدد من الجهات الإعلامية الأخرى: تكريمي الحقيقي هو من الشارع المصري أثناء عرض مسلسل “فهد البطل”، هو ده فعلا اللي بكون محتاجه، مع كامل احترامي لكل مهرجانات الدنيا مفيش شيء بيوازي تكريمي من الشارع.

وأكد أحمد العوضي أن لديه مشروعا سينمائيا جديدا مع الفنانة مي عمر، تحت عنوان “شمشون ودليلة”، متمنيا أن ينال إعجاب الجمهور.

وحول انتقاد البعض له بسبب تجوله في الشوارع وسط جمهوره بعدة مناطق، وآخرها “إمبابة”، علق قائلا: "مين انتقد؟! واحد؟ اتنين؟! خلاص عادي".

مهرجان الفضائيات العربية

وشهدت الدورة السادسة عشرة لمهرجان الفضائيات العربية برئاسة الإعلامي أحمد عليوة، تكريم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام في مصر والعالم العربي، المتميزين لعام 2025 حسب التصويت.

شارك في تكريم نجوم الفن والإعلام كل من: الاعلامية وفاء ماهر نائب رئيس المهرجان، والناقد طارق الشناوي، وكان ضمن المكرمين: يسرا، أحمد السقا، أحمد العوضي، ماجد المصري، إسعاد يونس، أحمد زاهر وابنتاه ليلى وملك، سيرين عبد النور، معتصم النهار، عمرو يوسف، إيهاب فهمي، عصام السقا، رياض الخولي، دينا فؤاد، سلوى عثمان، كارولين عزمي.

كما تم تكريم محمد شاهين، آية سماحة، محمد الشرنوبي، أنوشكا، روجينا، أكرم حسني، أحمد فهمي، صابرين، عمرو محمود ياسين، محمد دياب، أحمد عبد العزيز، كريم الشناوي، صابرين، أحمد غزي، وإلهام علي، وغيرهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أحمد العوضي الفنان أحمد العوضي أعمال أحمد العوضي مسلسل “فهد البطل” “شمشون ودليلة”

مواد متعلقة

أحمد العوضي وعمرو يوسف يتألقان على ريد كاربت مهرجان الفضائيات (فيديو)

مي عمر تشارك أحمد العوضي بطولة فيلم "شمشون ودليلة"

الأكثر قراءة

30 دقيقة تمنع 45 معلما من دخول مدرسة بأبو حمص وتحيلهم للتحقيق

5 أسباب وراء خسارة محمد صلاح جائزة الكرة الذهبية

رسالة قوية من السيسي عن تطورات أزمة سد النهضة وقضية المياه

وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية

مصريون ينتفضون بعد إهانة ماكرون في نيويورك: استعراض سلطة فاشل

جراديشار يقود هجوم الأهلي أمام حرس الحدود بالدوري المصري

الصحة العالمية ترد على تصريحات ترامب بوجود علاقة بين الباراسيتامول والإصابة بالتوحد

رئيس شعبة الذهب يكشف لـ"فيتو" سر اشتعال أسعار الذهب في مصر

خدمات

المزيد

السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة بعدد من القطارات على خط الصعيد، تعرف عليها

استقرار أسعار الأرز بالأسواق اليوم، وطن رفيع الحبة يسجل 20,300 جنيه

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم اليوم الإثنين 22-9-2025

تباين أسعار الكتاكيت واستقرار البط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

وفاة مفتي المملكة العربية السعودية عبد العزيز آل الشيخ.. أكثر من خطبوا يوم عرفة عبر التاريخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية دق الطبل في المنام وعلاقتها بمتاعب وهموم تواجه الرائي قريبا

مفتي الجمهورية في اليوم العالمي للغة الإشارة: الكرامة الإنسانية حق أصيل لكل إنسان

اليوم العالمي للغة الإشارة، الإفتاء توضح موقف الشرع من ترجمة معاني القرآن الكريم

المزيد
الجريدة الرسمية
ads