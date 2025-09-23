أحمد العوضي: "تكريمي من الشارع أهم حاجة في حياتي وهذه تفاصيل تعاوني مع مي عمر" (فيديو)

أكد الفنان أحمد العوضي أن أهم تكريم في مسيرته هو تكريم الجمهور له في الشارع، برغم تكريمه من عدد من المهرجانات الفنية.

وقال أحمد العوضي، في تصريحاته لـ“فيتو” وعدد من الجهات الإعلامية الأخرى: تكريمي الحقيقي هو من الشارع المصري أثناء عرض مسلسل “فهد البطل”، هو ده فعلا اللي بكون محتاجه، مع كامل احترامي لكل مهرجانات الدنيا مفيش شيء بيوازي تكريمي من الشارع.

وأكد أحمد العوضي أن لديه مشروعا سينمائيا جديدا مع الفنانة مي عمر، تحت عنوان “شمشون ودليلة”، متمنيا أن ينال إعجاب الجمهور.

وحول انتقاد البعض له بسبب تجوله في الشوارع وسط جمهوره بعدة مناطق، وآخرها “إمبابة”، علق قائلا: "مين انتقد؟! واحد؟ اتنين؟! خلاص عادي".

مهرجان الفضائيات العربية

وشهدت الدورة السادسة عشرة لمهرجان الفضائيات العربية برئاسة الإعلامي أحمد عليوة، تكريم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام في مصر والعالم العربي، المتميزين لعام 2025 حسب التصويت.

شارك في تكريم نجوم الفن والإعلام كل من: الاعلامية وفاء ماهر نائب رئيس المهرجان، والناقد طارق الشناوي، وكان ضمن المكرمين: يسرا، أحمد السقا، أحمد العوضي، ماجد المصري، إسعاد يونس، أحمد زاهر وابنتاه ليلى وملك، سيرين عبد النور، معتصم النهار، عمرو يوسف، إيهاب فهمي، عصام السقا، رياض الخولي، دينا فؤاد، سلوى عثمان، كارولين عزمي.

كما تم تكريم محمد شاهين، آية سماحة، محمد الشرنوبي، أنوشكا، روجينا، أكرم حسني، أحمد فهمي، صابرين، عمرو محمود ياسين، محمد دياب، أحمد عبد العزيز، كريم الشناوي، صابرين، أحمد غزي، وإلهام علي، وغيرهم.

