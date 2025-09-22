الإثنين 22 سبتمبر 2025
ثقافة وفنون

أحمد العوضي وعمرو يوسف يتألقان على ريد كاربت مهرجان الفضائيات (فيديو)

أنطلق مند قليل حفل مهرجان الفضائيات العربية في دورته الـ 16 في أحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس.

وخطف الثنائي النجم عمرو يوسف وأحمد العوضي الأنظار على ريد كاربت مهرجان الفضائيات العربية.

ويستعد الفنان أحمد العوضي لتصوير مسلسله الجديد الذي يحمل اسم “علي كلاي”، حيث يجسد شخصية تاجر عقارات ولديه معرض سيارات ضخم، إلا أنه يتعرض للعديد من الأزمات والمشكلات بسبب تجارته وتأثيرها على من حوله.

ومن المفترض أن يبدأ العوضي تصوير أول المشاهد داخل إحدى الفيلات بمنطقة شبرامنت خلال نهاية شهر أكتوبر المقبل عقب الاستقرار على طاقم العمل وجميع الأبطال، حيث ان المسلسل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام.

