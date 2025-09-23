الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
الحبس سنة لعاطل بتهمة تزوير محرر رسمي واصطناع أختام في المرج

قضت محكمة جنايات القاهرة بالحبس سنة لعاطل بتهمة تزوير محرر رسمي واصطناع أختام والنصب على المواطنين مقابل مبالغ مالية بدائرة قسم شرطة المرج.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم قام بتزوير شهادة تخرج لشاب من كلية الشريعة والقانون، وتقليد لخاتم شعار الجمهورية، واستعمال المحرر المزور والتزوير، والاستيلاء على الأموال باستخدام طرق إحتيالية وهي النصب على المواطنين. 

 

تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة القاهرة بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية واستخدامها للنصب والإحتيال على المواطنين، مقابل مبالغ مالية والترويج لنشاطه الإجرامى عبر مواقع التواصل الاجتماعى.


وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم، وبحوزته عدد من الاستمارات وسجل تجارى وشهادة فحص طبى وصورة بطاقة رقم قومى، و2 أكلاشيه، ومنشورات دعائية  و٦ بطاقات دفع إلكترونى بإسم المتهم، ودفتر إيصال استلام نقدية جهاز كمبيوتر بمشتملاته وعدد ٥ هواتف محمولة، “بفحصها فنيًا تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى”.
بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

