الخميس 18 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تجديد حبس طالب بتهمة تزوير عملات أجنبية ومحلية

حبس المتهم، فيتو
حبس المتهم، فيتو

جدد قاضي معارضات الجيزة حبس طالب بتهمة تزوير العملات في الجيزة، وضبط بحوزته نقود مقلدة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

 

وأوضحت التحريات أن الأجهزة الأمنية ضبطت المتهم بحوزته 23 ألف دولار فئة 100 مزيفة، و88 ألف مصري فئة 100، بالإضافة إلى فئة 200 مزيفة وكذا طباعة ألوان ومقصة ومسطرة وأوراق بيضاء.

 

اتهام شاب بتزوير عملات اجنبية

البداية كانت بورود معلومات لأجهزة الأمن بالجيزة، تفيد تورط شاب في تقليد العملات الأجنبية، داخل شقة سكنية.

 

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وضبط بحوزته مبلغ مالي فئة الدولار مزيف، بالإضافة إلى مبالغ مالية أخرى، وأدوات تستخدم في التزوير، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قاضي معارضات الجيزة الجيزة تهمة تزوير عملات تقليد العملات الأجنبية تزوير عملات

الأكثر قراءة

تستمر 5 ساعات، تحذير من ظاهرة مقلقلة تضرب عدة مناطق في مصر اليوم

لميس الحديدي في برومو برنامجها الجديد: أنا لا أخاف، والإصرار سر بقائي (فيديو)

انخفاض طن النترات العادي 1020 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

11 معلومة عن منحة على المصيلحي للطلاب غير القادرين بالجامعات الأهلية

حسناء في الفخ، انفجار عنيف يباغت مجندة إسرائيلية أثناء بث مباشر في خان يونس (فيديو)

باستثناء الرومي والشيدر، قفزات جديدة في أسعار الجبن الأبيض قرب افتتاح المدارس

أول سيناتور أمريكي يتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة

خبير يكشف بالأرقام ما فعله كامل الوزير في ملف الصناعة بعد توليه الوزارة

خدمات

المزيد

تخفيضات على أسعار الفراخ بالتزامن مع قرب العام الدراسي

انخفاض أسعار العدس اليوم الأربعاء وكيلو الفول يصل لـ 110 جنيهات

بورصة الدواجن، انخفاض سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط

تنمية المشروعات: تقديم كل أشكال الدعم للمستفيدين أولوية لدينا

المزيد

انفوجراف

مصروفات المدارس الحكومية الرسمية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 18 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 18 – 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 18 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads