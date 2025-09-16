الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
حبس طالب بتهمة تزوير عملات أجنبية ومحلية

التحقيق في الواقعة
أمرت نيابة الجيزة بحبس طالب بتهمة تزوير العملات في الجيزة، وضبط بحوزته نقود مقلدة، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

وأوضحت التحريات أن الأجهزة الأمنية ضبطت المتهم بحوزته 23 ألف دولار فئة 100 مزيفة، و88 ألف مصري فئة 100، بالإضافة إلى فئة 200 مزيفة وكذا طباعة ألوان ومقصة ومسطرة وأوراق بيضاء.

 

اتهام شاب بتزوير عملات اجنبية

 

البداية كانت بورود معلومات لأجهزة الأمن بالجيزة، تفيد تورط شاب فى تقليد العملات الأجنبية، داخل شقة سكنية.

 

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وضبط بحوزته مبلغ مالي فئة الدولار مزيف، بالإضافة إلى مبالغ مالية أخرى، وأدوات تستخدم فى التزوير، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

 

