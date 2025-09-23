الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
رياضة

موقف "أفشة" من تدعيم الأهلي أمام الزمالك بلقاء القمة

أفشة
أفشة

تحدد الأشعة التي يخضع لها محمد مجدي أفشة لاعب الاهلي، والذي يعاني من الإصابة في عضلة السمانة، موقفه من تدعيم صفوف فريقه فى مباراة القمة أمام الزمالك الإثنين القادم.

واشتكى افشة من آلام عضلية في نهاية مران أمس وتم استبعاده من معسكر مباراة حرس الحدود. 

موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك 

وتقام مباراة الأهلي والزمالك في الجولة التاسعة من الدوري الممتاز في الساعة الثامنة مساء الاثنين 29 سبتمبر الجاري باستاد القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

وتنقل قنوات أون سبورتس مباراة الأهلي والزمالك حصريا ضمن فعاليات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز، فهى الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز، طبقًا للعقد المبرم منذ بداية الموسم.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس لمواجهة مرتقبة أمام نظيره حرس الحدود، على  ستاد الكلية الحربية، مساء اليوم الثلاثاء، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري والقنوات الناقلة

وتقام المباراة اليوم الثلاثاء الموافق 23 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتذاع مباراة الأهلي وحرس الحدود عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

