حوادث

ضبط سيدة بتهمة النصب على راغبي السفر للعمل بالخارج في الأميرية

ضبط سيدة بالأميرية
ضبط سيدة بالأميرية للنصب على راغبي السفر للعمل بالخارج

 تمكنت  الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط إحدى السيدات مقيمة بالقاهرة لاتهامها بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب على راغبي السفر للخارج.

كشفت التحريات أن المتهمة اعتادت الاحتيال على المواطنين عبر الادعاء بقدرتها على توفير فرص عمل لهم بإحدى الدول الأجنبية، وقامت بالترويج لنشاطها الإجرامي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف الاستيلاء على أموال الضحايا.

المرور: تحرير 936 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني ورفع 41 سيارة ودراجة نارية

حالة المرور اليوم بالقاهرة الكبرى، ازدحام ملحوظ في هذه الشوارع والمحاور

عقب تقنين الإجراءات واستهدافها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، تم ضبطها بدائرة قسم شرطة الأميرية، وعُثر بحوزتها على هاتف محمول تبين بفحصه الفني احتواؤه على أدلة تؤكد ممارستها لهذا النشاط غير المشروع.

وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، جاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.

