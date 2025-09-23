ضبط سيدة بتهمة النصب على راغبي السفر للعمل بالخارج في الأميرية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط إحدى السيدات مقيمة بالقاهرة لاتهامها بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب على راغبي السفر للخارج.

كشفت التحريات أن المتهمة اعتادت الاحتيال على المواطنين عبر الادعاء بقدرتها على توفير فرص عمل لهم بإحدى الدول الأجنبية، وقامت بالترويج لنشاطها الإجرامي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف الاستيلاء على أموال الضحايا.

عقب تقنين الإجراءات واستهدافها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، تم ضبطها بدائرة قسم شرطة الأميرية، وعُثر بحوزتها على هاتف محمول تبين بفحصه الفني احتواؤه على أدلة تؤكد ممارستها لهذا النشاط غير المشروع.

وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، جاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.