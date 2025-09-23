تأجيل أولى جلسات دعوى تعويض ضد نادي الزمالك إلى موعد لاحق

أجلت محكمة مدنى شمال الجيزة، من نظر أولى جلسات الدعوى المقامة من سيدة تطالب تعويض مدني من رئيس نادي الزمالك، بسبب ظهور رقمها فى إعلان عدي الدباغ، لجلسة 14 أكتوبر.

وخلال الجلسة، طالب محمد الحصرى محامى المدعية من المحكمة بالتصريح على الحصول على عقد خط محمول موكلته، وشهادة تفيد بأنها مالكة الخط من بداية التعاقد حتى اليوم ولم يتم نقل ملكيته، وكذلك طالب بكشف بالمكالمات الواردة بتاريخ 1 أغسطس قبل إذاعة الإعلان وبعد إذاعته لبيان حجم الأرقام المتصلة برقمها على إثر الإعلان.

وحضر محامي عن نادي الزمالك ولكن بدون توكيل، وطلب تأجيل القضية للاطلاع.

