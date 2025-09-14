رفع جلسة الطعن على قرار سحب أرض نادي الزمالك بأكتوبر للقرار

رفعت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالرحاب، أولى جلسات نظر الطعن على قرار سحب أرض نادي الزمالك بـ 6 أكتوبر لإصدار القرار بعد المداولة آخر الجلسة.

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق قال إنه لن يترك أرض النادى تسحب وفق القرار الصادر من هيئة المجتمعات العمرانية، وأنه يحمل مجلس إدارة نادى الزمالك تبعات ذلك القرار بأن قاموا ببيع 30 فدانا من أرض النادى لإقامة مباني سكنية بقيمة 800 مليون جنيه.

وتابع أمام المستشار حمدى الحلفاوي رئيس محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، أن الأرض تابعة لنادى الزمالك وملك للأعضاء وأن تصرف مجلس إدارة نادي الزمالك في جزء منها مخالف للقانون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.