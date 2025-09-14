الأحد 14 سبتمبر 2025
رفع جلسة الطعن على قرار سحب أرض نادي الزمالك بأكتوبر للقرار

رفعت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالرحاب، أولى جلسات نظر الطعن على قرار سحب أرض نادي الزمالك بـ 6 أكتوبر لإصدار القرار بعد المداولة آخر الجلسة.  

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق قال إنه لن يترك أرض النادى تسحب وفق القرار الصادر من هيئة المجتمعات العمرانية، وأنه يحمل مجلس إدارة نادى الزمالك تبعات ذلك القرار بأن قاموا ببيع 30 فدانا من أرض النادى لإقامة مباني سكنية بقيمة 800 مليون جنيه. 

وتابع أمام المستشار حمدى الحلفاوي رئيس محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، أن الأرض تابعة لنادى الزمالك وملك للأعضاء وأن تصرف مجلس إدارة نادي الزمالك في جزء منها مخالف للقانون.  

