الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ بورسعيد يوجه بتوزيع 50 شنطة مدرسية على الطلاب وتوفير 100 مروحة بالفصول (صور)

محافظ بورسعيد خلال
محافظ بورسعيد خلال جولته على مدارس المحافظة، فيتو

أصدر محافظ بورسعيد توجيهات بتوزيع 50 شنطة مدرسية للطلاب وتوفير 100 مروحة داخل الفصول، بما يحقق بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

محافظ بورسعيد يتفقد المدارس، فيتو
محافظ بورسعيد يتفقد المدارس، فيتو

محافظ بورسعيد يتفقد مدارس المحافظة 

 جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، صباح اليوم الثلاثاء، لعدد من المدارس، وشملت  مدرسة إسماعيل القباني الابتدائية التابعة لإدارة جنوب التعليمية، ومدرسة عاطف السادات الابتدائية. 

وذلك برفقة الدكتور وليد ماهر مساعد وزير التربية والتعليم، وطاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم، والحسيني راغب، وشيماء العزبي القائم بأعمال رئيس حي الضواحي،وعدد من القيادات التعليمية بالمحافظة ومديري المدارس.

 

محافظ بورسعيد يتفقد المدارس، فيتو
محافظ بورسعيد يتفقد المدارس، فيتو

محافظ بورسعيد يراجع كشوف الغياب والحضور للطلاب والمعلمين 

 وخلال الجولة، تفقد المحافظ الفصول الدراسية بالمدارس وتابع سير العمل داخل الفصول وراجع كشوفات الحضور والغياب للطلاب والمعلمين، مشددا على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لخفض معدل الغياب داخل الفصول وإلزام الطلاب بالتواجد بالمدرسة مع المتابعة المستمرة مع ولي الأمر لمعرفة أسباب الغياب.

 

محافظ بورسعيد يوجه الطلاب بالابتعاد عن الدروس الخصوصية 

 كما التقى  المحافظ بعدد من الطلاب داخل المدارس، وسألهم عن الدروس الخصوصية، موجها لهم رسالة بضرورة الاعتماد على معلم الفصل وطلب المعلومة منه بدلًا من اللجوء إلى الدروس الخصوصية، بما يخفف الأعباء عن أولياء الأمور.

اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد محب حبشي محافظ بورسعيد أول العام الدراسي الجديد

