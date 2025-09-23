الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الاستخبارات الروسية: الاتحاد الأوروبي عازم على إبقاء مولدافيا ضمن تيار سياساته المعادية

الخارجية الروسية،
الخارجية الروسية، فيتو

قالت الاستخبارات الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء: إن الاتحاد الأوروبي عازم على إبقاء مولدافيا ضمن تيار سياساته المعادية لروسيا.

وكشفت الاستخبارات الخارجية الروسية، أن وحدات عسكرية تابعة لحلف الناتو تتمركز في رومانيا بالقرب من الحدود المولدافية.

كما أوضحت الاستخبارات الروسية أن النيتو يستعد لنشر قواته في أوديسا لترهيب ترانسنيستريا بمولدافيا وأن طلائع القوات وصلت.

وقبل وقت سابق، أكدت وزيرة خارجية بريطانيا إيفيت كوبر استعداد حلف الناتو "للمواجهة المباشرة" مع روسيا على خلفية مزاعم بولندا وإستونيا ورومانيا بشأن انتهاكات روسية جوية مزعومة لأجواء هذه الدول.

وزيرة الخارجية البريطانية: الناتو على استعداد للمواجهة مع روسيا 

وجاءت تصريحات الوزيرة البريطانية خلال اجتماع طارئ لـمجلس الأمن الدولي، أمس الإثنين، بشأن الانتهاك المزعوم للمجال الجوي الإستوني من قبل طائرات مقاتلة روسية في 19 سبتمبر، والذي لم يتم تقديم أي دليل عليه.


وقالت الوزيرة: "هذه الحوادث تفتح الطريق لمواجهة مسلحة مباشرة بين الناتو وروسيا. إن قوة الناتو مجتمعة لا مثيل لها، وعزم الحلف على الدفاع عن السلام والأمن في أوروبا لا يتزعزع".

وأشارت الوزيرة إلى أن طائرات مقاتلة بريطانية انضمت إلى عملية المراقبة الشرقية التي ينفذها حلف شمال الأطلسي، حيث يقوم المشاركون فيها بدوريات في المجال الجوي البولندي.

وأضافت كوبر: "إذا ظهرت ضرورة للتصدي للطائرات التي تنتهك المجال الجوي لحلف الناتو وتدخله دون إذن، فسنفعل ذلك".

ويوم الجمعة الماضي، قال رئيس وزراء إستونيا كريستين ميشال، إن بلاده قررت طلب إجراء مشاورات مع الناتو بموجب المادة الرابعة من ميثاق الحلف بسبب انتهاك مزعوم لمجالها الجوي من جانب طائرات روسية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاستخبارات الخارجية الروسية استونيا الخارجية البريطانية المجال الجوي البولندي الناتو وروسيا بريطانيا روسيا

مواد متعلقة

أمريكا تدعو روسيا للتفاوض بشكل مباشر مع أوكرانيا لإنهاء الصراع

الاتحاد الأوروبي: روسيا ستواصل الاستفزاز طالما سُمح لها بذلك

أخبار الفن اليوم: أنوسة كوتة تسافر إلى روسيا.. محمد عبد السلام يحتفل بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني.. ترشيح هذا الفنان للوقوف أمام مي عمر برمضان 2026

الأكثر قراءة

وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية

"جبت لكم شنط المدرسة"، التفاصيل الكاملة لإقدام أب على قتل ابنته وإصابة الأخرى والتخلص من حياته بالإسكندرية

خادم الحرمين يوجه بإقامة صلاة الغائب على مفتي السعودية في جميع المساجد

وصول عناصر من البحرية المصرية لتركيا للمشاركة فى التدريب المشترك "بحر الصداقة" (صور)

شمل البيضاء والبلدي، انخفاض سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025

السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة بعدد من القطارات على خط الصعيد، تعرف عليها

تفسير حلم الغطس في المنام وعلاقته بالتخلص من المشاكل

محاولات للتعدي على الأب قاتل ابنته بالإسكندرية قبل وفاته وجثته لم يتسلمها أحد

خدمات

المزيد

السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة بعدد من القطارات على خط الصعيد، تعرف عليها

استقرار أسعار الأرز بالأسواق اليوم، وطن رفيع الحبة يسجل 20,300 جنيه

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم اليوم الإثنين 22-9-2025

تباين أسعار الكتاكيت واستقرار البط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

بعد اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. رسائل مجلس النواب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حفيد الشيخ الحصري: اتعلمت من جدي حب العمل والكرم الحاتمي وقراءة المصحف باليوم الهجري

أستاذ حديث بالأزهر: هذا الأمر علاج لأمراض اليأس والكآبة ويبعث الطمأنينة في القلوب

تفسير حلم الغطس في المنام وعلاقته بالتخلص من المشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads