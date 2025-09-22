قالت الحكومة الروسية في بيان صادر عنها اليوم الاثنين: إن عودة أمريكا إلى قاعدة باجرام ستكون كارثية.

روسيا: عودة أمريكا إلى قاعدة باجرام ستكون كارثية

وفي وقت سابق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن أفغانستان ستواجه "أمورًا سيئة" إذا لم تُعد السيطرة على قاعدة باجرام الجوية إلى الولايات المتحدة.



ونشر ترامب على منصته "تروث سوشال" رسالة جاء فيها: "إذا لم تعد أفغانستان قاعدة باغرام الجوية إلى من بنوها، الولايات المتحدة الأمريكية، فإن أمورًا سيئة ستحدث".



وفي تصريحات للصحفيين في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، قال ترامب: "ما كان ينبغي لنا التخلي عنها أبدًا".

وكان وزير خارجية أفغانستان، أمير خان متقي، أكد في تصريح صحفي في شهر يوليو الماضي، رفض أفغانستان التام لوجود قوات أجنبية في قاعدة باجرام الجوية شمال العاصمة كابول، بالإضافة لأي وجود عسكري أجنبي على أراضيها أو أي شكل من أشكال التعاون العسكري الخارجي.



وقال الوزير:"على الولايات المتحدة أن تدرك حقيقة أفغانستان، شعبها، ونظام الإمارة الإسلامية، الذي يرفض بشكل مطلق أي وجود عسكري أجنبي ولن يقيم أي علاقات عسكرية معها".

وأردف الوزير، قائلا: "أفغانستان لن تسمح أبدا بأي وجود عسكري أجنبي على أراضيها"، موجهًا رسالة مباشرة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلا: "عليه أن يستمع بعناية وبقلب مفتوح لهذه الحقيقة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.