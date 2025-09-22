دعا الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، اليوم الاثنين، روسيا إلى إجراء محادثات مباشرة مع أوكرانيا لإنهاء الصراع.

أمريكا تدعو روسيا للتفاوض بشكل مباشر مع أوكرانيا لإنهاء الصراع





وقال المندوب الدائم الأمريكي، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين: "أدعو روسيا إلى إجراء مفاوضات مباشرة مع أوكرانيا لإنهاء هذه الحرب".



وأكد والتز خلال الاجتماع، أن الولايات المتحدة ستدافع عن كل شبر من أراضي حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

ويوم أمس الأحد، أعلنت وزارة خارجية إستونيا أن مجلس الأمن الدولي سيعقد يوم الاثنين جلسة طارئة بطلب منها.

قبل ذلك، أعلنت حكومة إستونيا أن ثلاث طائرات مقاتلة روسية من طراز ميج-31 اخترقت مجالها الجوي فوق بحر البلطيق، وبقيت فيه لمدة 12 دقيقة. وأضافت أن مقاتلات تابعة لدول الناتو قامت باعتراض الطائرات الحربية الروسية.

ونشرت البعثة الأمريكية لدى الناتو بيانا على مواقع التواصل الاجتماعي يوم السبت، جاء فيه "ندين بشدة اختراق روسيا للمجال الجوي لإستونيا. ونقف بحزم إلى جانب حلفائنا الإستونيين وسندافع بحزم عن جميع أراضي حلف شمال الأطلسي".

