غواصة "ROBO CORE"، قصة ابتكار طلاب هندسة بنها الأهلية لتنظيف المسطحات المائية واكتشاف الجثث (فيديو)

في إنجاز علمي يعكس قدرات الشباب المصري على الابتكار، نجح فريق من طلاب كلية الهندسة بجامعة بنها الأهلية في تنفيذ مشروع طلابي مميز تحت اسم «ROBO CORE»، وهي غواصة آلية تعمل تحت الماء وتتميز بقدرتها على تنفيذ مهام متعددة.

غواصة «ROBO CORE»… ابتكار طلابي مميز من هندسة بنها الأهلية لتنظيف المسطحات المائية واكتشاف الجثث

المشروع، الذي أشرف عليه الدكتور محمد سعيد المشرف على البرامج الهندسية بكلية الهندسة جامعة بنها الأهلية والدكتورة دينا النجار مشرفة المشروع، يهدف إلى تقديم حلول عملية لخدمة المجتمع من خلال تقنيات حديثة.



وتتمتع الغواصة بقدرة عالية على تنظيف حمامات السباحة بشكل دوري وسريع، وهو ما يوفر الوقت والجهد مقارنة بعمليات التنظيف التقليدية التي كانت تستغرق فترات طويلة.

ولا يقتصر دور «ROBO CORE» على ذلك فحسب، بل أوضح الطلاب القائمون على المشروع أن ابتكارهم يمكن أن يساهم في اكتشاف مواقع الجثث الغارقة في المسطحات المائية، إضافة إلى جمع ورد النيل من نهر النيل والترع والمجاري المائية، ما يساهم في الحفاظ على البيئة ومواجهة مشكلة تراكم الحشائش المائية.

وأكد فريق العمل أن المشروع يمثل نموذجًا حقيقيًّا لما يمكن أن يقدمه التعليم التطبيقي من حلول واقعية تخدم المجتمع، ويبرهن على أن الطلاب المصريين قادرون على الابتكار وتطوير تكنولوجيا تخدم مجالات الإنقاذ والحفاظ على الموارد المائية.

