موعد والقناة الناقلة لمباراة ليفربول وساوثهامبتون في كأس كاراباو

يستضيف ملعب الأنفيلد مساء اليوم الثلاثاء مباراة ليفربول وساوثهامبتون ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية “كأس كاراباو”.

موعد مباراة ليفربول وساوثهامبتون في كأس كاراباو

تنطلق مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون اليوم في كأس كاراباو في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وساوثهامبتون في كأس كاراباو

تُذاع مباراة ليفربول أمام ساوثهامبتون اليوم في كأس كاراباو عبر قناة bein sport 2.

ويدخل ليفربول مباراة ساوثهامبتون بعدما حقق فوزه الخامس على التوالي في بطولة الدوري الإنجليزي ضد إيفرتون يوم السبت الماضي، بهدفين لهدف، والسادس في مختلف المسابقات.

وأكد المدرب آرني سلوت، قبل يومين، أن العديد من النجوم لن يشاركون في مباراة ساوثهامبتون من أجل إراحتهم، وعلى رأسهم النجم المصري محمد صلاح.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.