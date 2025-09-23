الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
موعد والقناة الناقلة لمباراة ليفربول وساوثهامبتون في كأس كاراباو

ليفربول وساوثهامبتون،
ليفربول وساوثهامبتون، فيتو

 يستضيف ملعب الأنفيلد مساء اليوم الثلاثاء مباراة ليفربول وساوثهامبتون ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية “كأس كاراباو”.

 

موعد مباراة ليفربول وساوثهامبتون في كأس كاراباو

تنطلق مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون اليوم في كأس كاراباو في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وساوثهامبتون في كأس كاراباو

تُذاع مباراة ليفربول أمام ساوثهامبتون اليوم في كأس كاراباو عبر قناة bein sport 2.

ويدخل ليفربول مباراة ساوثهامبتون بعدما حقق فوزه الخامس على التوالي في بطولة الدوري الإنجليزي ضد إيفرتون يوم السبت الماضي، بهدفين لهدف، والسادس في مختلف المسابقات.

 

وأكد المدرب آرني سلوت، قبل يومين، أن العديد من النجوم لن يشاركون في مباراة ساوثهامبتون من أجل إراحتهم، وعلى رأسهم النجم المصري محمد صلاح.

