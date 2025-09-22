رغم العداء التاريخي بين ليفربول واليونايتد، كاسيميرو يرشح صلاح للكرة الذهبية

الكرة الذهبية، رشح البرازيلي كاسيميرو، نجم وسط مانشستر يونايتد، المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول، للفوز بجائزة الكرة الذهبية 2025.

وقال كاسيميرو، في تصريحات نقلها الحساب الرسمي لفابريزيو رومانو على "فيسبوك": "بالنسبة لي، الفائز بالكرة الذهبية يجب أن يكون محمد صلاح".

وأضاف نجم وسط مانشستر يونايتد صاحب الـ33 عامًا: "صلاح في رأيي هو أفضل لاعب في العالم".

ويأتي ترشيح كاسيميرو رغم العداوة التاريخية المعروفة بين مانشستر يونايتد وليفربول، ما منح كلماته صدىً خاصًا في الأوساط الكروية.

ويُقام حفل الكرة الذهبية مساء اليوم في باريس، ويبرز ضمن قائمة المرشحين: النجم الفرنسي عثمان ديمبلي مهاجم باريس سان جيرمان، وثنائي برشلونة رافينيا ولامين يامال، إلى جانب كيليان مبابي نجم ريال مدريد، ومحمد صلاح هداف ليفربول.

