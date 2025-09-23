الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
عصام كامل

مناطق قطع الكهرباء في فرشوط غدا

أعلن قطاع الكهرباء بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط، شمال محافظة قنا، عن تنفيذ أعمال الصيانة الدورية، ما يستلزم فصل التيار الكهربائي صباح غدا الأربعاء الموافق 24 سبتمبر 2025.

وأوضحت الوحدة المحلية أن فصل التيار سيبدأ من الساعة السادسة صباحًا وحتى الساعة الثامنة صباحًا، على أن يشمل عددًا من المناطق.

مناطق انقطاع الكهرباء في فرشوط


شملت المناطق التي ستتأثر بقطع الكهرباء: مدينة فرشوط المنطقة الشرقية بمغذي 1، 2، 3.

وناشدت الوحدة المحلية أهالي المناطق المتأثرة بقطع التيار بضرورة توفير احتياجاتهم الأساسية خلال فترة الانقطاع، مؤكدة تخصيص أرقام هاتفية لتلقي الشكاوى والمشكلات الطارئة، لضمان سرعة التعامل معها حتى عودة الخدمة بشكل طبيعي.

