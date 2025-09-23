الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
تستحقها 1000 مرة، مبابي يهنئ عثمان ديمبلي بحصوله على الكرة الذهبية

مبابي وديمبلي، فيتو
قام كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، بتهنئة زميله في منتخب فرنسا، عثمان ديمبلي، مهاجم باريس سان جيرمان على الفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم هذا العام 2025.

 

تهنئة مبابي لزميله عثمان ديمبلي 

وكتب مبابي في منشور عبر حسابه الرسمي على شبكة "إنستجرام" مساء الإثنين: "تستحقها 1000 مرة يا أخي"، وأرفقها بصورة تجمعه بعثمان ديمبلي مع رموز تعبيرية بقلوب متعددة.

ديمبلي سادس فرنسي يحصد جائزة الكرة الذهبية 

وبات ديمبلي سادس لاعب فرنسي يحقق جائزة الكرة الذهبية بعد ريموند كوبا وجان بيير بابان وميشيل بلاتيني وزين الدين زيدان وكريم بنزيما.

مبابي سابعا في سباق الكرة الذهبية 

وحل كيليان مبابي سابعًا في ترتيب الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم هذا العام.

وتزامل عثمان ديمبلي مع كيليان مبابي لموسم واحد في بي إس جي قبل أن يرحل النجم الفرنسي إلى ريال مدريد بصفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده في يونيو 2024.

ويلعب الثنائي سويا في منتخب فرنسا في آخر 8 سنوات، وفازا معًا بلقب كأس العالم 2018 في روسيا.

