الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
حالة الطقس اليوم الثلاثاء 23-9-2025 بوادي النطرون

حالة الطقس بوادي
حالة الطقس بوادي النطرون، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس بوادي النطرون بمحافظة البحيرة اليوم، وتوقعت أن يشهد اليوم الثلاثاء طقسًا حارًّا رطبًا نهارًا، معتدلًا ليلًا، على كافة الأنحاء حيث تسجل درجات الحرارة 32 نهارًا و20 درجة ليلًا.

 

كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجة الحرارة، اليوم الثلاثاء، ويسود طقس حار رطب على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على الجنوب، معتدل للحرارة رطب ليلًا، وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

الطقس اليوم في الصباح الباكر وليلًا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل للحرارة فى أول الليل وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد.

وفي ما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 22  ودرجة الحرارة العظمى 34، المحسوسة 35

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 34, المحسوسة 36

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى  20 و درجة الحرارة العظمى 33, المحسوسة  35

بنها: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى  32 , المحسوسة 34

الإسكندرية:درجة الحرارة:23 ودرجة الحرارة العظمى 30 , المحسوسة 33

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 29 , المحسوسة 32

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 28 , المحسوسة 31

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 19  و درجة الحرارة العظمى 32 , المحسوسة 34

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 31 , المحسوسة 32

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 31 , المحسوسة 34

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 33 , المحسوسة 35

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى  34 , المحسوسة 36

السويس: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى: 33 , المحسوسة 35

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 35 , المحسوسة 37

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 35 , المحسوسة 37

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 33 , المحسوسة  35

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  21 ودرجة الحرارة العظمى 33  , المحسوسة 35

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة  الحرارة العظمى 33 , المحسوسة 35

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 20  ودرجة الحرارة العظمى:  34 , المحسوسة 36

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  23 ودرجة الحرارة العظمى 35 , المحسوسة 36

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 37 , المحسوسة 38

أسوان: درجة الحرارة  25  ودرجة الحرارة العظمى 38 , المحسوسة 39

