الأحد 21 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

منها أمطار ورياح مثيرة للأتربة، الأرصاد تحذر من ظواهر جوية مقلقة في طقس اليوم

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو
ads

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس، حيث تصل سرعة الرياح من 30: 60 كم فى الساعة ويصل ارتفاع الأمواج من 1.5: 2.5 متر.

الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس ومناطق سقوط الأمطار الأيام المقبلة

شبورة مائية وسحب منخفضة، الأرصاد الجوية تعلن طقس الغد

 


ويكون هناك نشاط للرياح على شمال الصعيد وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على حلايب وذلك على فترات متقطعة.

وأشارت الأرصاد إلى فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدينة حلايب على فترات متقطعة.

 

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأحد، حيث يكون هناك انخفاض طفيف بدرجات الحرارة

ويسود طقس معتدل الحرارة رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد فى الصباح الباكر، مائل للحرارة رطب  ليلا على أغلب الأنحاء.


ومن المتوقع أن  يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري ورطب على  السواحل الشمالية وشديد الحرارة رطب على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة رطب  في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


ويؤدى ارتفاع نسب الرطوبة إلى زيادة الإحساس بحرارة الطقس من 2:4 درجات مئوية


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  32

درجة الحرارة المحسوسة: 34

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 28

درجة الحرارة المحسوسة: 30

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة المحسوسة: 37

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 34

درجة الحرارة المحسوسة: 35

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 38

درجة الحرارة المحسوسة: 39
 

وفصل الصيف أكثر الفصول استقرارا فى الأحوال الجوية حيث  تتأثر مصر خلال فصل الصيف  بامتداد منخفض الهند الموسمي والذي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الرطوبة  مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس،كما  يتخلل امتداد مرتفع العروض الوسطى ويجلب معه كتلًا هوائية قادمة، من جنوب أوروبا، التي تعمل على تحسن نسبي في درجات الحرارة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اضطراب الملاحة البحرية الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الطقس غدا هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس جنوب رياح مثيرة للاتربة حالة الطقس غدا

مواد متعلقة

خريف 2025, الأرصاد تكشف عن المناطق المهددة بـ السيول

الإثنين، بدء فصل الخريف 2025 رسميا في مصر

الأرصاد الجوية تعلن حالة طقس الغد

انتبه قبل الذهاب للبحر اليوم، ارتفاع خطير في الأمواج بهذه الشواطئ

انخفاض جديد بالقاهرة والصعيد يودع الـ 40، درجات الحرارة اليوم السبت في مصر

الخريف على الأبواب، تحذيرات من أمطار بالسواحل الشمالية حتى القاهرة، رياح وارتفاع الأمواج بـ 8 شواطئ، اضطراب الملاحة البحرية

السحب تزحف نحوها الآن، الأرصاد تحذر هذه المناطق من أمطار متفاوتة الشدة

الأكثر قراءة

بعد معاناة 38 عاما، محافظ القليوبية يحضر اليوم أول طابور بسور متحرك بمدارس ورورة

وسام أبو علي يمارس هوايته، كولومبوس يتعادل مع تورونتو بالدوري الأمريكي (فيديو)

بعد 30 عامًا من إطلاقه، ترامب يلغي مسح الأمن الغذائي في أمريكا

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 21 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

من السبب باسم ياخور أم المنتج المختطف؟.. تصوير "سعادة المجنون" السوري في لبنان يثير الجدل

ضوابط تقديم طلب الصلح في الطعون بقانون الإجراءات الضريبية الموحد

شملت جميع الأنواع، بشرى سارة عن أسعار الزيت اليوم في الأسواق

راحوا فين حبايب الدار، هنا عاشت أسرة ضحية مذبحة نبروه بالدقهلية (صور)

خدمات

المزيد

ضوابط تقديم طلب الصلح في الطعون بقانون الإجراءات الضريبية الموحد

سعر الفاكهة اليوم الأحد، الكاكا تبدأ من 25 جنيهًا والموز بـ 70

ارتفاع طن اليوريا 2089 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

شملت جميع الأنواع، بشرى سارة عن أسعار الزيت اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات ليفربول ضد إيفرتون في ديربي الميرسيسايد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 21 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 21 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 21 – 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads