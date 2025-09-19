نشجع الابتكار والإبداع، رسالة رئيس جامعة بنها الأهلية لطلابه مع انطلاق العام الدراسي الجديد

وجّه الدكتور تامر سمير، رئيس جامعة بنها الأهلية، رسالة ترحيب إلى طلاب الجامعة بمناسبة بدء العام الجامعي الجديد، معربًا عن سعادته بانضمام الطلاب الجدد إلى أسرة الجامعة هذا العام.

وأكد رئيس جامعة بنها الاهلية أن جامعة بنها الأهلية تضع نصب أعينها هدفًا رئيسيًا هو مساعدة الطلاب على تحقيق التفوق الأكاديمي وصقل مهاراتهم من خلال بيئة تعليمية حديثة، إضافة إلى إتاحة فرص متنوعة للمشاركة في الأنشطة الطلابية التي تسهم في تكوين شخصية الطالب الجامعي.

وشدد الدكتور تامر سمير على أن الجامعة ستظل دائمًا سندًا للطلاب، من خلال توفير الإرشاد الأكاديمي والرعاية المتكاملة، وتذليل أي عقبات قد تواجههم حتى يتمكنوا من الوصول إلى أفضل ما يطمحون إليه.

كما أشار إلى اهتمام الجامعة بتشجيع الإبداع والابتكار، وفتح آفاق جديدة أمام الطلاب عبر البرامج والمشروعات البحثية والريادية، بجانب تعزيز التدويل والانفتاح الأكاديمي من خلال الشراكات والتعاون مع الجامعات والمؤسسات الدولية، بما يضمن تعليمًا يواكب المعايير العالمية ويؤهل الطلاب للمنافسة محليًا وإقليميًا ودوليًا.

ودعا رئيس جامعة بنها الأهلية الطلاب إلى المشاركة الفاعلة في الأنشطة الطلابية التي تنمّي شخصياتهم وتثري خبراتهم، مؤكدًا حرص الجامعة على تقديم كل أشكال الدعم لتحقيق النجاح والتميز.

واختتم كلمته قائلًا: "كونوا دائمًا على قدر المسؤولية، وابذلوا جهدكم، ونحن بجانبكم نساندكم في كل خطوة.. متمنيًا لكم عامًا جامعيًا مليئًا بالنجاح والطموح والإنجاز."

