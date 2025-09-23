الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
أسعار المانجو اليوم الثلاثاء، ارتفاع 6 أصناف منها الزبدية وانخفاض 10 جنيهات في الفص

أسعار المانجو اليوم، سجلت أسعار المانجو اليوم الثلاثاء الموافق 23 سبتمبر 2025، تباينًا ملحوظًا في سوق العبور لجملة الفاكهة والخضراوات، بارتفاع سعر 6 أصناف مانجو، مقابل انخفاض سعر 4 أصناف، فيما استقرت أسعار 7 أصناف.

يشار إلى أن عدد أصناف المانجو المطروحة في سوق الجملة يصل إلى 17 صنفًا.

أسعار المانجو في سوق العبور اليوم

وتستعرض «فيتو» أسعار المانجو في سوق العبور، اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025، وتشمل عدة أنواع هي العويس، الهندي، التيمور، الزبدية، البلدي، ألفونس، الفص، الصديقة، الجولك، السكري، التومي، فجر كلان، النعومي، سنارة، بيض العجل، دبشة، كيت، كنت؛ في السطور الآتية:

أسعار المانجو في سوق العبور للجملة

  1. تراوحت أسعار المانجو عويس بين 50 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  2. تراوحت أسعار المانجو هندي من 40 إلى 50 جنيهًا للكيلو.
  3. تراوح سعر كيلو مانجو تيمور من 40 إلى 50 جنيهًا.
  4. تراوح سعر المانجو زبدية بين 39 و45 جنيهًا للكيلو، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق.

  1. تراوح سعر كيلو مانجو بلدي بين 22 و32 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق.
  2. تراوحت أسعار كيلو المانجو الفونس بين 40 و50 جنيهًا.
  3. تراوحت أسعار كيلو المانجو الفص بين 40 و70 جنيهًا بانخفاض 10 جنيهات عن سعرها السابق.
  4. تراوح سعر مانجو دبشة بين 20 و32 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق.
  5. تراوحت أسعار المانجو صديقة بين 45 و55 جنيهًا للكيلو.
وعن أسعار المانجو من الأصناف الأخرى في سوق العبور للجملة اليوم، فجاءت كالآتي: 

  1. تراوح سعر المانجو جولك بين 35 و45 جنيهًا للكيلو.
  2. تراوح سعر مانجو بيض العجل بين 22 و32 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق.
  3. تراوح سعر المانجو سنارة بين 22 و32 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق.
  4. تراوحت أسعار كيلو المانجو فجر كلان بين 36 و42 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق.

  1. تراوح سعر مانجو تومي بين 36 و42 جنيهًا للكيلو، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق.
  2. تراوح سعر مانجو كنت بين 30 و36 جنيهًا للكيلو، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق.
  3. تراوح سعر مانجو كيت بين 30 و36 جنيهًا للكيلو، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق.
  4. تراوحت أسعار كيلو المانجو النعومي بين 43 و47 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق.

