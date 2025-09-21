الأحد 21 سبتمبر 2025
اقتصاد

الزبدية بـ 41 جنيهًا بعد الارتفاع، أسعار المانجو اليوم الأحد 21 سبتمبر 2025

أسعار المانجو اليوم، سجلت أسعار المانجو اليوم الأحد الموافق 21 سبتمبر 2025، استقرارًا ملحوظًا في سوق العبور لجملة الفاكهة والخضراوات.

يشار إلى أن عدد أصناف المانجو المطروحة في سوق الجملة يصل إلى 17 صنفًا.

أسعار المانجو في سوق العبور اليوم

وتستعرض «فيتو» أسعار المانجو في سوق العبور، اليوم الأحد 21 سبتمبر 2025، وتشمل عدة أنواع هي العويس، الهندي، التيمور، الزبدية، البلدي، ألفونس، الفص، الصديقة، الجولك، السكري، التومي، فجر كلان، النعومي، سنارة، بيض العجل، دبشة، كيت، كنت؛ في السطور الآتية:

أسعار المانجو في سوق العبور للجملة

  1. تراوحت أسعار المانجو عويس بين 50 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  2. تراوحت أسعار المانجو هندي من 40 إلى 50 جنيهًا للكيلو.
  3. تراوح سعر كيلو مانجو تيمور من 40 إلى 50 جنيهًا.
  4. تراوح سعر المانجو زبدية بين 39 و41 جنيهًا للكيلو.

سعر المانجو في سوق العبور للجملة

  1. تراوح سعر كيلو مانجو بلدي بين 20 و33 جنيهًا.
  2. تراوحت أسعار كيلو المانجو الفونس بين 40 و50 جنيهًا.
  3. تراوحت أسعار كيلو المانجو الفص بين 40 و80 جنيهًا.
  4. تراوح سعر مانجو دبشة بين 20 و33 جنيهًا.
  5. تراوحت أسعار المانجو صديقة بين 45 و55 جنيهًا للكيلو.
أسعار المانجو في سوق العبور للجملة

وعن أسعار المانجو من الأصناف الأخرى في سوق العبور للجملة اليوم، فجاءت كالآتي: 

  1. تراوح سعر المانجو جولك بين 35 و45 جنيهًا للكيلو.
  2. تراوح سعر مانجو بيض العجل بين 20 و33 جنيهًا.
  3. تراوح سعر المانجو سنارة بين 20 و33 جنيهًا.
  4. تراوحت أسعار كيلو المانجو فجر كلان بين 35 و40 جنيهًا.
سعر كيلو المانجو اليوم في سوق العبور للجملة

  1. تراوح سعر مانجو تومي بين 35 و40 جنيهًا للكيلو.
  2. تراوح سعر مانجو كنت بين 30 و35 جنيهًا للكيلو.
  3. تراوح سعر مانجو كيت بين 30 و35 جنيهًا للكيلو.
  4. تراوحت أسعار كيلو المانجو النعومي بين 41 و45 جنيهًا.

