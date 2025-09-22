شيخ الأزهر يستقبل رئيس سنغافورة ويتفقان على مواصلة الضغط لوقف العدوان على غزة

ناقش فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر ورئيس سنغافورة الأوضاع المأساوية في قطاع غزة، مؤكِّدين ضرورة الضغط من أجل الوقف الفوري غير المشروط للعدوان الذي يستهدف الأبرياء في غزة؛ حيث صرَّح فضيلته: “نشُدُّ على أيديكم وأيادي حكماء العالم وعقلائه للضغط بكل قوة من أجل التدخل لوقف هذا العدوان المجرم، ونقدِّر الجهود التي بُذلت للاعتراف بدولة فلسطين، وهو ما يمثل ضوءًا في نهاية النفق المظلم، وهو ما كنَّا نتوقَّعه شبه مستحيل.

شيخ الأزهر: الاعترافات المتتالية بالدولة الفلسطينيَّة دليل على أن الكيان المحتل فقدَ الظهير العالمي

مؤكدًا فضيلته أن هذا الاعتراف يؤكِّد أنَّ هذا الكيان المحتل فقد الظهير العالمي الذي دعمه طوال سبعين عامًا مضت، وندعو الله أن يخلِّص إخواننا في غزة من هذا العدوان، وأن نرى شعب فلسطين وهو يعيش على أرضه، ويتمتَّع بكل حقوقه المكفولة لسائر الشُّعوب الأخرى”.

مشاركةَ جمهورية سنغافورة في مؤتمر «أديان من أجل التنمية والسلام»

كما ناقش شيخ الأزهر ورئيس سنغافورة مشاركةَ جمهورية سنغافورة في مؤتمر «أديان من أجل التنمية والسلام»، الذي ينظمه مجلس حكماء المسلمين بالتعاون مع الأزهر الشريف، حيث صرَّح فضيلته:

«اتفقنا مع الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، ومع السيد أنور إبراهيم، رئيس وزراء ماليزيا، على إقامة مؤتمر «أديان من أجل التنمية والسلام»، لإبراز خبرات هذه الدول باعتبارها أنموذجًا في التنمية والتعايش بين الأديان، ونقل تجاربها الرائدة إلى دول العالم الإسلامي، بما يسهم في تبادل المعرفة والخبرات، والوصول إلى رؤية شاملة لتقدّم عالمنا الإسلامي. ونحن على ثقة كاملة بأن مشاركة سنغافورة ودعمها لهذا المؤتمر المهم سيضمنان له نجاحًا كبيرًا في أداء رسالته وإيصال صوته».

وقد رحَّب الرئيس السنغافوري بمشاركة بلاده، وأكّد دعمه بكل السبل لإنجاح المؤتمر.

شيخ الأزهر يستقبل رئيس سنغافورة في مشيخة الأزهر

جاء ذلك خلال استقبال فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الاثنين بمشيخة الأزهر، السيد ثارمان شانموجاراتنام رئيس جمهورية سنغافورة، والسيدة جين يوميكو إتوجي، قرينة سيادته، لتعزيز التعاون العلمي والدعوي المشترك.

