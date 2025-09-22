أمين عام الأمم المتحدة: لا سلام في الشرق الأوسط بدون حل الدولتين

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، مؤكدًا أن هذا الحل يتسق مع القانون الدولي ويحظى بتأييد واسع من المجتمع الدولي.

الحاجة لقيادة جريئة

وأضاف جوتيريش أن تحقيق حل الدولتين يتطلب اتخاذ قرارات صعبة وقيادة جريئة من جميع الأطراف المعنية، مشددًا على أهمية التزام الجميع بالمسار السياسي والدبلوماسي لتجنب مزيد من التصعيد وإيجاد حل عادل ومستدام للنزاع الفلسطيني-الإسرائيلي.

دعوة للعمل المشترك

وشدد الأمين العام خلال مؤتمر حل الدولتين، على أن المجتمع الدولي يجب أن يدعم ويعزز كل الجهود التي تقود إلى حل الدولتين، بما يضمن حقوق الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء ويحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.