مستشار أبو مازن: العالم اليوم يقف إلى جانب فلسطين ويريد نهاية للاحتلال الإسرائيلي

قال محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يمثل ثمرة النضال الطويل الذي خاضه الشعب الفلسطيني على مدار عقود.

شرعية دولية وحقوق مشروعة

أكد المستشار أن الاعتراف يستند إلى الشرعية الدولية وإقرار المجتمع الدولي بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره.

دولة مستقلة كاملة السيادة

وشدد على أن من حق الشعب الفلسطيني إقامة دولة مستقلة كاملة السيادة، باعتبارها خطوة أساسية نحو تحقيق العدالة والسلام في المنطقة.

أبعاد سياسية وقانونية

وأوضح أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يحمل مضامين سياسية وقانونية بالغة الأهمية، تعزز من مكانة القضية الفلسطينية على الساحة الدولية.

العالم يريد نهاية للاحتلال

وأضاف أن العالم اليوم يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني، ويريد أن يرى نهاية للاحتلال الإسرائيلي، بما يفتح الطريق أمام مستقبل أكثر استقرارًا وأمانًا في الشرق الأوسط.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر: اعترفنا اليوم بدولة فلسطين لإحياء أمل السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

