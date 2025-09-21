الأحد 21 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مستشار أبو مازن: العالم اليوم يقف إلى جانب فلسطين ويريد نهاية للاحتلال الإسرائيلي

الاعتراف بالدولة
الاعتراف بالدولة الفلسطينية، فيتو

قال محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يمثل ثمرة النضال الطويل الذي خاضه الشعب الفلسطيني على مدار عقود.

شرعية دولية وحقوق مشروعة

أكد المستشار أن الاعتراف يستند إلى الشرعية الدولية وإقرار المجتمع الدولي بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره.

دولة مستقلة كاملة السيادة

وشدد على أن من حق الشعب الفلسطيني إقامة دولة مستقلة كاملة السيادة، باعتبارها خطوة أساسية نحو تحقيق العدالة والسلام في المنطقة.

أبعاد سياسية وقانونية

وأوضح أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يحمل مضامين سياسية وقانونية بالغة الأهمية، تعزز من مكانة القضية الفلسطينية على الساحة الدولية.

العالم يريد نهاية للاحتلال

وأضاف أن العالم اليوم يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني، ويريد أن يرى نهاية للاحتلال الإسرائيلي، بما يفتح الطريق أمام مستقبل أكثر استقرارًا وأمانًا في الشرق الأوسط.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر: اعترفنا اليوم بدولة فلسطين لإحياء أمل السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مستشار أبو مازن الرئيس الفلسطيني فلسطين الاحتلال الإسرائيلي الاعتراف بالدولة الفلسطينية الشعب الفلسطيني رئيس الوزراء البريطاني

مواد متعلقة

ماكرون: الاعتراف بالدولة الفلسطينية السبيل الوحيد للحل السياسي

ردا على الاعتراف بدولة فلسطين، وزراء الاحتلال يتوعدون بفرض السيادة على الضفة الغربية

رئيس الوزراء البريطاني يعلن رسميا الاعتراف بدولة فلسطين

الأكثر قراءة

أتلتيكو مدريد بـ10 لاعبين يتعادل مع ريال مايوركا 1/1 في الدوري الإسباني

الدوري الإسباني، مايوركا يتعادل سلبيا مع أتلتيكو مدريد في الشوط الأول

الدوري الفرنسي، تعادل موناكو وميتز 1-1 في الشوط الأول

بعد التحذير من ظهورها المفاجئ، شراقي يكشف سر غموض بحيرة البهنسا في قلب الصحراء

دار الإفتاء: الثلاثاء غرة شهر ربيع الآخر لعام 1447 هجريًا

أول تعليق من نتنياهو على اعتراف بريطانيا بالدولة الفلسطينية

السيسي يوجه برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب

أحمد شيبة يتنازل لابن شقيقته في واقعة سرقة شقته بالإسكندرية

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الأحد

القصدير يسجل 34 ألف دولار للطن في البورصات العالمية

قانون الهيئات الشبابية، عقاب صارم في المدرجات وامتيازات سخية خارجها

الزبدية بـ 41 جنيهًا بعد الارتفاع، أسعار المانجو اليوم الأحد 21 سبتمبر 2025

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات ليفربول ضد إيفرتون في ديربي الميرسيسايد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم من يصوم ويصلي ويزكي ويفعل المعاصي؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

أفضل الأعمال في شهر ربيع الآخر

آيات وأحاديث نبوية وأدعية لتحصين الأبناء

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads