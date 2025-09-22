الإثنين 22 سبتمبر 2025
خارج الحدود

ماكرون: سنعمل على تدريب قوات لإدارة الأمن في غزة ونزع سلاح حماس

ماكرون، فيتو
ماكرون، فيتو

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال كلمته في مؤتمر حل الدولتين بالأمم المتحدة برئاسة السعودية وفرنسا، إن إسرائيل تواصل عملياتها في غزة بهدف تدمير حركة حماس، إلا أن حياة آلاف المدنيين الغزيين لا تزال تتأثر بشكل كارثي.

وأضاف ماكرون: سندرب قوات لإدارة الأمن في غزة ونزع سلاح حماس بدعم الشركاء ويجب تحقيق الوعد الأصلي وهو تحقيق الدولتين وأن يسود القانون أمام القوة.

وتابع ماكرون: المرحلة المقبلة يجب أن تكون لإعادة الإعمار والاستقرار في غزة.
 

وأضاف ماكرون: «لا مجال لضعف أمام الإرهابيين، والتمسك بالقيم الإنسانية هو شرط الخلاص»، مؤكدًا أن أي عملية عسكرية يجب أن تراعي حياة المدنيين وتضمن حقوقهم الإنسانية.

 

دعوة لإنهاء الحرب والاعتراف بالآخر

وأوضح الرئيس الفرنسي أن لا مبرر لما يحدث في غزة، مشددًا على ضرورة إنهاء الحرب لإنقاذ الأرواح، واعتراف كل طرف بحق الآخر وشرعيته الإنسانية هو الطريق لوقف الدمار وإيجاد حل مستدام للصراع.

فرنسا تعلن اعترافها بالدولة الفلسطينية

ولفت ماكرون إلى أن فرنسا تعترف رسميًا بـالدولة الفلسطينية، مؤكّدًا: «الشعب الفلسطيني ليس زائدًا عن الحاجة، وهو شعب قوي بتاريخ وجذور وكرامة. اعترافنا هو تأكيد على هذا الحق وهو السبيل لتحقيق السلام مع إسرائيل».

الطريق نحو حل الدولتين

وشدد الرئيس الفرنسي على أن على المجتمع الدولي رسم طريق السلام في الشرق الأوسط، وفعل كل ما بوسعه لحماية إمكانية تحقيق حل الدولتين كخيار واقعي ومستدام لإنهاء النزاع.

