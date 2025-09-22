فرنسا تعترف بدولة فلسطين

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون: الاعتراف بدولة فلسطين هزيمة لحماس.



وأضاف ماكرون: الاعتراف بدولة فلسطين هو الحل الوحيد لأجل السلام ومن حق الشعب الفلسطيني أن يعيش بكرامة.



وأكد ماكرون: أعلن أن فرنسا من اليوم أصبحت تعترف بدولة فلسطين.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال كلمته اليوم الاثنين بمؤتمر حل الدولتين إنه يجب أن يسود القانون أمام القوة ولا مجال للضعف أمام الإرهابيين.



ماكرون: حان وقت السلام في فلسطين ووقف حرب غزة

وأضاف ماكرون أنه حان وقت السلام في فلسطين ونتحمل مسؤولية جماعية في فشل بناء سلام دائم وعادل في الشرق الأوسط .



وتابع ماكرون بأن وعد دولة فلسطين لا يزال غير مكتمل منذ عشرات السنين وحان وقت وقف حرب غزة.



وانطلق قبل قليل مؤتمر حل الدولتين في الأمم المتحد برئاسة فرنسا والمملكة العربية السعودية.

