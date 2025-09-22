الإثنين 22 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

المشدد 10 سنوات لمنجد وعامل بتهمة الاتجار في المخدرات بالقليوبية

جنايات شبرا الخيمة،فيتو
جنايات شبرا الخيمة،فيتو

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، بالسجن المشدد 10 سنوات لمنجد وعامل، وتغريم كل منهما مبلغا ماليا قدره 100 ألف جنيه، بعد إدانتهم في قضايا الاتجار بالهيروين والحشيش، وحيازة سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص، ومقاومة السلطات بالقوة والعنف أثناء محاولة ضبطهما، بدائرة قسم ثاني شبرا الخيمة بمحافظة الـقليوبية.

محافظ القليوبية يتفقد مدرسة إيجيبت جولد في العبور

مصرع شقيقتين سقطتا من شرفة منزلهما في القليوبية

المشدد  10 سنوات لمنجد وعامل  للاتجار بالمخدرات في القليوبية 

صدر الحكم برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد محمود مصطفي، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسني الضبع، وأمانة السر عاصم طايل.

أحالت النيابة العامة  القليوبية المتهمين:- "احمد ح م ي" السن: ٢٩ سنة - منجد - مقيم ش الشيخ طه الكيلاني بهتيم ثاني شبرا الخيمة، و"جمال ا ع ذ" السن ٣٢ سنة - عامل - مقيم: ش ضاحي عزبة رستم ثاني شبرا الخيمة، في الجناية رقم ٩٤٩٣ لسنة ٢٠٢٥ ثاني شبرا الخيمة، والمقيدة برقم ١٤٣٢ لسنة ۲۰٢٥ کلی جنوب بنها، لأنهما في يوم ٢٠٢٥/٤/٧ بدائرة قسم شرطة ثاني شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، أحرزا جوهرًا مخدرًا (هيروين، حشيش)، وكان ذلك بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وأشار أمر الإحالة أنهما قد حازا بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششحن (فرد خرطوش).

كما حازا ذخائر (۲ طلقة) مما تستخدم على السلاح الناري موضوع الإتهام السابق دون أن يكون مرخصًا لهما بحيازته أو إحرازه


وأكد أمر الإحالة أن المتهم الثاني: قاوم بالقوة والعنف موظفين عموميين قائمين علي تنفيذ قانون مكافحة المخدرات، هم النقيب يوسف حمدي وآخرين من رجال الشرطة السرية، وكان ذلك بسبب تأدية وظيفتهم، بأن أشهر في وجههم سلاحا ناريا (فرد خرطوش) ولوح به لإرهابهم قاصدًا منعهم من ضبطه علي النحو المبين بالتحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بنها جنايات شبرا الخيمة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية شبرا الخيمة محافظة القليوبية محكمة جنايات شبرا الخيمة محكمة جنايات شبرا

مواد متعلقة

محافظ القليوبية يتفقد مدرسة إيجيبت جولد في العبور

مصرع شقيقتين سقطتا من شرفة منزلهما في القليوبية

دهشة وزير التعليم من عدم رغبة طالبات القليوبية في مهنة التدريس (فيديو)

الأكثر قراءة

بث مباشر، حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية 2025

كأس خادم الحرمين، أبها والشباب يتعادلان 1-1 ويتجهان للوقت الإضافي

كأس خادم الحرمين، تعادل أبها مع الشباب 1-1 بالشوط الأول

المرشح الأول، عثمان ديمبلي يصل حفل الكرة الذهبية 2025

رونالدينيو يصل إلى حفل الكرة الذهبية 2025 (فيديو)

حفل الكرة الذهبية، لامين يامال يحصد جائزة كوبا لأفضل لاعب شاب في العالم

فرصة تاريخية يجب اغتنامها، السيسي يرحب بانعقاد مؤتمر حل الدولتين في نيويورك

لامين يامال يخطف الأنظار برفقة عائلته في حفل الكرة الذهبية (فيديو)

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز بالأسواق اليوم، وطن رفيع الحبة يسجل 20,300 جنيه

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم اليوم الإثنين 22-9-2025

تباين أسعار الكتاكيت واستقرار البط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

بعد الارتفاعات الجنونية، آخر تطورات أسعار الذهب بالصاغة اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

بعد اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. رسائل مجلس النواب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم القصر في المنام وعلاقته بتغير الحياة إلى الأفضل

أمين مجمع البحوث الإسلامية: الاحتفال بالمولد النبوي يجب أن يتجاوز المظاهر الشكلية

علاج الشك المستمر في الوضوء والصلاة؟ الإفتاء تحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads