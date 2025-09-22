المشدد 10 سنوات لمنجد وعامل بتهمة الاتجار في المخدرات بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، بالسجن المشدد 10 سنوات لمنجد وعامل، وتغريم كل منهما مبلغا ماليا قدره 100 ألف جنيه، بعد إدانتهم في قضايا الاتجار بالهيروين والحشيش، وحيازة سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص، ومقاومة السلطات بالقوة والعنف أثناء محاولة ضبطهما، بدائرة قسم ثاني شبرا الخيمة بمحافظة الـقليوبية.

المشدد 10 سنوات لمنجد وعامل للاتجار بالمخدرات في القليوبية

صدر الحكم برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد محمود مصطفي، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسني الضبع، وأمانة السر عاصم طايل.

أحالت النيابة العامة القليوبية المتهمين:- "احمد ح م ي" السن: ٢٩ سنة - منجد - مقيم ش الشيخ طه الكيلاني بهتيم ثاني شبرا الخيمة، و"جمال ا ع ذ" السن ٣٢ سنة - عامل - مقيم: ش ضاحي عزبة رستم ثاني شبرا الخيمة، في الجناية رقم ٩٤٩٣ لسنة ٢٠٢٥ ثاني شبرا الخيمة، والمقيدة برقم ١٤٣٢ لسنة ۲۰٢٥ کلی جنوب بنها، لأنهما في يوم ٢٠٢٥/٤/٧ بدائرة قسم شرطة ثاني شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، أحرزا جوهرًا مخدرًا (هيروين، حشيش)، وكان ذلك بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وأشار أمر الإحالة أنهما قد حازا بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششحن (فرد خرطوش).

كما حازا ذخائر (۲ طلقة) مما تستخدم على السلاح الناري موضوع الإتهام السابق دون أن يكون مرخصًا لهما بحيازته أو إحرازه



وأكد أمر الإحالة أن المتهم الثاني: قاوم بالقوة والعنف موظفين عموميين قائمين علي تنفيذ قانون مكافحة المخدرات، هم النقيب يوسف حمدي وآخرين من رجال الشرطة السرية، وكان ذلك بسبب تأدية وظيفتهم، بأن أشهر في وجههم سلاحا ناريا (فرد خرطوش) ولوح به لإرهابهم قاصدًا منعهم من ضبطه علي النحو المبين بالتحقيقات.

