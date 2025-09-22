تعليق نقيب الصحفيين على رد مشروع الإجراءات الجنائية للبرلمان (فيديو)

علق نقيب الصحفيين خالد البلشي على قرار رئيس الجمهورية بإعادة قانون الإجراءات الجنائية، قائلا: " رأينا كنقابة الصحفيين أن هناك عيوبا فى قانون الإجراءات الجنائية، وكنا حريصين على إعلانها والكشف عنها لكافة أطياف الدولة".



وقال فى مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي سيد على مقدم برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم": " قانون الإجراءات الجنائية جزء من العدالة والمناخ الذى تعمل فيه الصحافة المصرية".



وأوضح أنه: " تم تشكيل لجنة وقدمنا رؤيتنا بالتعديلات المناسبة والبدائل، ونحن نقدر ونثمن القرار الرئاسي ، لأنه خطوة مهمة جدا على طريق عودة الأوضاع إلى الطريق الصحيح".



وأكد: "نتمنى بعد إعادة المشروع إلى البرلمان أن يكون هناك حوار حول المواد المطلوب تعديلها".



الرئيس عبد الفتاح السيسي



ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، برد مشروع القانون إلى مجلس النواب، لبحث الاعتراضات على عدد من مواد مشروع القانون.

وقدم مشروع قانون الإجراءات الجنائية من مجلس النواب بتاريخ 26/ 8/ 2025 إلى الرئيس السيسي بطلب إصداره، وقد وردت مناشدات عديدة للرئيس الجمهورية لإعادة النظر في بعض مواده.



والمواد المعترض عليها تتعلق باعتبارات الحوكمة والوضوح والواقعية، بما يوجب إعادة دراستها لتحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحرمة المسكن ولحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه، وإزالة أي غموض في الصياغة يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو وقوع مشاكل عند التطبيق على أرض الواقع، وإتاحة الوقت المناسب أمام الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ الآليات والنماذج المستحدثة في مشروع القانون والإلمام بأحكامه ليتم تطبيقها بكل دقة ويسر وصولًا إلى العدالة الناجزة في إطار من الدستور والقانون.

