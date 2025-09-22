الإثنين 22 سبتمبر 2025
خارج الحدود

خارجية الاحتلال: لن نسمح لأسطول الصمود بخرق الحصار

أسطول الصمود، فيتو
أسطول الصمود، فيتو

أصدرت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي بيانًا حازمًا أكدت فيه أنها لن تسمح لسفن "أسطول الصمود" بدخول منطقة قتال نشطة، ولن تتهاون في مواجهة أي محاولة لخرق الحصار البحري المفروض على قطاع غزة، مكرّرةً زعمها بأن هذا الأسطول «نُظّمته حركة حماس» ويعمل لخدمتها. 
 

دعوة للرسو في عسقلان وتنسيق تسليم المساعدات

وأضافت الخارجية أنها تدعو سفن الأسطول إلى الرسو في ميناء عسقلان (أشكيلون) وتفريغ حمولتها هناك، مؤكدةً أن المساعدات ستُنقل إلى غزة بشكل منسق وسريع عبر القنوات المعتمدة إذا كانت النية فعلًا إنسانية، وليست لخدمة أهداف سياسية أو عسكرية. 
 

رد منظمي الأسطول واتهامات متبادلة

من جانبهم، وصف منظمو «أسطول الصمود العالمي» الدعوة بالتحايل على هدف الحملة التي تسعى لكسر الحصار مباشرةً، وأكدوا استمرار محاولتهم إيصال مساعدات ومدنيين ورفع الحصار، فيما تصاعدت الاتهامات المتبادلة بين الطرفين حول دوافع المشاركة وملكية السفن والجهات المنظمة. 
 

أبعاد سياسية وأمنية وتداعيات محتملة

يرى محلّلون أن خطوة إسرائيل في منع وصول الأسطول وطلبها رسوّه في عسقلان تهدف إلى تفادي أي تصعيد بحري قد يتحوّل إلى اشتباك مع سفن تنتمي لمدنيين ودول ثالثة، وفي الوقت نفسه تصبّ في خانة حماية الأمن البحري وإبقاء السيطرة على آلية وصول المساعدات عبر قنوات رسمية. كما قد تؤدي أي مواجهة إلى تداعيات دبلوماسية مع دول مشاركة في الأسطول إذا لم تُحلّ الأزمة بصورة تفاوضية. 
 

ما الذي سيحدث الآن؟

السيناريو الأقرب يظل تحوّل المفاوضات إلى مسار ثنائي: إما الرسو في عسقلان وتفريغ المساعدات تحت رقابة إسرائيلية ونقلها عبر آليات إنسانية قائمة، أو مواجهة بحرية قد تؤجج التوتر الإقليمي وتستدعي ردود فعل سياسية ودبلوماسية من الدول المشاركة والمنظمات الحقوقية.

