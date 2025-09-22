الإثنين 22 سبتمبر 2025
الدوري المصري، تعادل سلبي بين بتروجيت وغزل المحلة في الشوط الأول

الدوري المصري، انتهى الشوط الأول من مباراة بتروجيت أمام غزل المحلة بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز. 

جاء الشوط الأول مليئا بالحماس والندية من جانب الفريقين، وشهد العديد من الفرص التهديفية لكل منهما، ولكن يقظة لاعبي الدفاع وتألق حارسي المرمى حالا دون اهتزاز الشباك. 

وشهدت الدقيقة 44 إشهار حكم المباراة محمد الغازي إشهار الإنذار الثاني والبطاقة الحمراء للاعب بتروجيت محمد ابراهيم للخشونة المفرطة ضد لاعب غزل المحلة يحيى زكريا، ليكمل الفريق البترولي المباراة بعشرة لاعبين 

 

أعلن سيد عيد مدرب فريق بتروجيت تشكيل فريقه لمواجهة غزل المحلة، في الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

تشكيل بتروجيت أمام غزل المحلة

بتروجت ضد غزل المحلة

ويسعى غزل المحلة بقيادة علاء عبد العال لاستعادة الانتصارات على حساب بتروجت بقيادة مدربه سيد عيد في مواجهة الليلة باستاد المقاولون.

وكان بتروجت تعادل مع الجونة بهدف لمثله في الجولة السابعة من الدوري المصري، فيما خسر غزل المحلة أمام المصري بهدفين مقابل هدف، لتكون أول هزيمة له في النسخة الحالية من الدوري بعد مرور 7 جولات.

ترتيب الفريقين في الدوري الممتاز 

وقبل المباراة يحتل بتروجت المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 10 نقاط، بعدما خاض الفريق البترولي 7 مباريات، فاز في مباراتين، وتعادل في 4 لقاءات وخسر مواجهة واحدة، وسجل لاعبو بتروجت 5 أهداف واستقبلت شباكهم 6 أهداف أخرى.


وعلى الجانب الآخر، يحتل فريق غزل المحلة، بقيادة علاء عبد العال، المركز الـ12 في جدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط، بعدما خاض 7 مباريات، فاز خلالها في مباراة واحدة، وخسر مثلها وتعادل فى 5 مواجهات، وسجل لاعبو المحلة 5 أهداف، واهتزت شباكهم بثلاثة أخرى.

