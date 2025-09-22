الإثنين 22 سبتمبر 2025
حارس فاركو يتوج بجائزة الأفضل في لقاء فريقه أمام المصري

محمد سعيد شيكا، فيتو

الدوري المصري، توج محمد سعيد شيكا حارس مرمى فريق الفريق الأول بنادي فاركو، بجائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام المصري البورسعيدي، التي إنتهت قبل قليل على ملعب السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز 

وقدم محمد سعيد شيكا مباراة رائعة وتألق بشدة خلال المباراة، ونجح في الزود عن مرماه ببسالة وتصدى لأكثر من تسديدة خطرة كادت أن تسكن شباكه 

المصري يتعثر بالتعادل أمام فاركو 

تعثر فريق المصري البورسعيدي بالتعادل السلبي أمام فاركو، في اللقاء الذي انتهى قبل قليل، على استاد السويس الجديد، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز 

استحوذ المصري على مجريات المباراة في أغلب فتراتها ودانت له السيطرة على الكرة، وأتيحت أمام لاعبيه العديد من الفرص على مدار شوطي المباراة، إلا أن الاستبسال الدفاعي من جانب لاعبي فاركو ساعدهم على غلق كل الطريق المؤدية لمرمى محمد سعيد شيكا، فضلا عن تألق الأخير ونجاحه في التصدي لأكثر من تسديدة خطرة على مرماه 

المصري يفرط في صدارة الدوري

التعادل حرم المصري من اعتلاء صدارة جدول الدوري المصري، لاسيما أنه كان يحتاج إلى حصد الثلاث نقاط، كانت كفيلة بزيادة رصيده من النقاط إلى 17 نقطة لينفرد بالصدارة مؤقتا، إلا أن التعادل منحه نقطة وحيد أوقفت رصيده عند النقطة 15 في المركز الثاني خلف الزمالك المتصدر بـ16 نقطة

فيما حصل فاركو على نقطة وحيدة رفعت رصيده إلى 4 نقاط في المركز قبل الأخير 

الدوري المصري محمد سعيد شيكا فاركو المصري البورسعيدي ملعب السويس الجديد

