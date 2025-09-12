الجمعة 12 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدوري المصري، البنك الأهلي يحقق أول انتصاراته بثلاثية في شباك بتروجت

مباراة البنك الأهلي
مباراة البنك الأهلي وبتروجيت، فيتو

الدوري المصري، فاز فريق البنك الأهلي على مضيفه بتروجت بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب بتروسبورت، ضمن مواجهات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

تقدم البنك الأهلي بالهدف الأول عن طريق مصطفى الزناري في الدقيقة 56 بضربة رأس بعد عرضية رائعة من إسحاقو يعقوبو، ثم أحرز أحمد أمين أوفا الهدف الثاني للبنك في الدقيقة 79 بعد عرضية رائعة من مصطفى شلبي.

وفي الدقيقة 85 سجل محمود عماد الهدف الثالث لفريق البنك الأهلي بتسديدة مقوسة من خارج منطقة الجزاء في الزاوية البعيدة على يسار حارس بتروجت.
 

فريق البنك الأهلي، فيتو
فريق البنك الأهلي، فيتو

وأعلن أيمن الرمادي، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلى، عن تشكيل الفريق لمواجهة بتروجت في الدوري المصري الممتاز موسم 2025/2026 وجاء كالتالي:

تشكيل فريق البنك الأهلي لمواجهة بتروجت

دخل فريق البنك الأهلي مباراته أمام بتروجت بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي 
خط الدفاع :عمرو الجزار، مصطفى الزناري، هشام صلاح، إسحاقو يعقوبو 
خط الوسط : محمد فتحى، أحمد النادري، محمد ابراهيم، مصطفى شلبي، سيد نيمار 
خط الهجوم: احمد ياسر ريان

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد صبحى، أسامة فيصل، أحمد أمين أوفا، سعيدو سيمبوري، احمد مدبولي، مصطفى دويدار،  محمود عماد، مصطفى عبد الرحيم، أحمد متعب. 

تشكيل بتروجيت أمام البنك الأهلي

أمام فريق بتروجت فدخل مباراته أمام البنك الأهلي بتشكيل مكون من 

حراسة المرمى: عمر صلاح
خط الدفاع: أحمد غنيم – هادي رياض – إسلام عبد الله – عمر رضا
خط الوسط: محمد علي – أدهم حامد – توفيق محمد – مصطفى الجمل
خط الهجوم: بدر موسى – أحمد بحبح

البدلاء: سيكو سونكو، أحمد يسين، مؤمن عاطف، أسوديا، مصطفى البدري، عبد الكامل رضا، أحمد حامد، عبد الله ديابنة، عادل علي.

تشكيل بتروجيت أمام البنك الأهلي، فيتو
تشكيل بتروجيت أمام البنك الأهلي، فيتو

