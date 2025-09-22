الإثنين 22 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حملة مكبرة بمدينة دمياط الجديدة تنفذ 78 قرار غلق وتشميع وإزالة ( صور)

حملة مكبرة بمدينة
حملة مكبرة بمدينة دمياط الجديدة

شهدت مدينة دمياط الجديدة، اليوم، حملة موسعة بمشاركة قيادات جهاز تنمية المدينة وشرطة التعمير وعدد من الأجهزة المعنية وذلك في ضوء توجيهات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بضرورة مواجهة كافة أشكال المخالفات والإشغالات بالمدن الجديدة، 

تفاصيل ما تم تنفيذه

أكد المهندس أشرف فتحي محمود رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة أن الحملة استهدفت تنفيذ قرارات إزالة وغلق وتشميع وسحب وإخلاء إداري، موضحا انه تم تنفيذ اربعة وخمسين قرار غلق وتشميع لمحال تعمل بدون ترخيص داخل الأحياء الأول والثاني مع فصل المرافق عنها. 

كما تم تنفيذ خمسة قرارات إزالة لمبان مخالفة بدون ترخيص بالإضافة إلى قرار إزالة فورية وثلاثة قرارات سحب للمحلات ورفع خمسة عشر إشغالا من أمام المحال والتحفظ على المضبوطات وإيداعها بالمخازن المركزية للجهاز.

تحذيرات وحزم في مواجهة المخالفين

شدد رئيس الجهاز على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تطبيق القوانين واللوائح المنظمة، محذرا المخالفين من اعادة فتح المحال المغلقة إلا بعد الرجوع للإدارات المختصة لتوفيق أوضاعهم، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد من يحاول فض الإغلاق الرسمي.

 

 

 

 

 

 

حملة مكبرة بمدينة دمياط الجديدة 
حملة مكبرة بمدينة دمياط الجديدة 

 

استمرار الحملات للحفاظ على المظهر الحضاري

أوضح رئيس الجهاز ان الحملات ستتواصل بشكل دوري لمنع انتشار العشوائية وضمان الحفاظ على المستوى الحضاري والجمالي لمدينة دمياط الجديدة، مؤكدا عدم التهاون مع اي مخالفة.

قيادات شاركت في الحملة

شهدت الحملة حضور المهندس عاصم اللبان المشرف العام على الإدارة العامة للتنمية بالجهاز واللواء ياسر شحاتة مدير إدارة الأمن والعميد يحيى الشاذلي رئيس قطاع شرطة التعمير لمدن شرق والرائد هشام عبد العزيز رئيس قسم شرطة التعمير والرائد أحمد خطاب رئيس مباحث القسم والمقدم عمرو عباس والرائد محسن عبد الرحيم والرائد أيمن حبلص إلى جانب مسئولي لجنة إزالة التعديات والإشغالات بالجهاز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المدن الجديدة تعمل بدون ترخيص جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة لمجتمعات العمرانية مدينة دمياط الجديدة مدينة دمياط وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

مواد متعلقة

محافظ دمياط يضع حجر الأساس لسكن الطبيبات ويفتتح أقساما حديثة بمستشفى الأزهر الجامعي

تنسيق المرحلة الثالثة، مؤسسات التعليم العالي المعتمدة لطلاب الثانوية

وعدهما الشيطان بالخلود في الجنة.. فهبطوا منها جميعا

ما حكم الشرع في صيام يوم المولد النبوي الشريف؟ دار الإفتاء تجيب

غلق وتشميع مطاعم مخالفة برأس البر حفاظًا على صحة المواطنين

لطلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات، القوائم المحدثة لمؤسسات التعليم العالي المعتمدة

التعليم العالي تعلن القوائم المحدثة للمؤسسات التعليمية المعتمدة جامعات ومعاهد

غلق وتشميع 6 مطاعم برأس البر لمخالفتها اشتراطات السلامة والصحة المهنية

الأكثر قراءة

تفاصيل القبض على المطربة بوسي في مطار القاهرة أثناء محاولتها السفر إلى دبي

القبض على المطربة بوسي بمطار القاهرة الدولي وترحيلها إلى نيابة النزهة

الأهلي يكشف أسباب استبعاد محمد علي بن رمضان وأفشة من مواجهة الحرس

علاء عبد الفتاح أبرزهم، السيسي يعفو عن مجموعة من المحكوم عليهم

وصية النبي بين أصحابه، فضل صلاة الضحى وما ورد من أحاديث في ذلك

ترتيب الكرة الذهبية، فينيسيوس في المركز 16 وليفاندوفسكي 17

عودة عبد القادر واستبعاد بن رمضان، مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة حرس الحدود

إن بي سي: نتنياهو لن يفعل شيئا إزاء الاعتراف بفلسطين دون دعم واشنطن

خدمات

المزيد

تباين أسعار الكتاكيت واستقرار البط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

بعد الارتفاعات الجنونية، آخر تطورات أسعار الذهب بالصاغة اليوم الإثنين

أسعار الذهب اليوم الإثنين في المملكة العربية السعودية

ارتفاع الأبيض، أسعار كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

بعد اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. رسائل مجلس النواب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم ارتداء الحظاظات؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

وصية النبي بين أصحابه، فضل صلاة الضحى وما ورد من أحاديث في ذلك

خطيبتي لا تصلي هل أفسخ الخطوبة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads