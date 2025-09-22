حملة مكبرة بمدينة دمياط الجديدة تنفذ 78 قرار غلق وتشميع وإزالة ( صور)

شهدت مدينة دمياط الجديدة، اليوم، حملة موسعة بمشاركة قيادات جهاز تنمية المدينة وشرطة التعمير وعدد من الأجهزة المعنية وذلك في ضوء توجيهات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بضرورة مواجهة كافة أشكال المخالفات والإشغالات بالمدن الجديدة،

تفاصيل ما تم تنفيذه

أكد المهندس أشرف فتحي محمود رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة أن الحملة استهدفت تنفيذ قرارات إزالة وغلق وتشميع وسحب وإخلاء إداري، موضحا انه تم تنفيذ اربعة وخمسين قرار غلق وتشميع لمحال تعمل بدون ترخيص داخل الأحياء الأول والثاني مع فصل المرافق عنها.

كما تم تنفيذ خمسة قرارات إزالة لمبان مخالفة بدون ترخيص بالإضافة إلى قرار إزالة فورية وثلاثة قرارات سحب للمحلات ورفع خمسة عشر إشغالا من أمام المحال والتحفظ على المضبوطات وإيداعها بالمخازن المركزية للجهاز.

تحذيرات وحزم في مواجهة المخالفين

شدد رئيس الجهاز على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تطبيق القوانين واللوائح المنظمة، محذرا المخالفين من اعادة فتح المحال المغلقة إلا بعد الرجوع للإدارات المختصة لتوفيق أوضاعهم، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد من يحاول فض الإغلاق الرسمي.

حملة مكبرة بمدينة دمياط الجديدة

استمرار الحملات للحفاظ على المظهر الحضاري

أوضح رئيس الجهاز ان الحملات ستتواصل بشكل دوري لمنع انتشار العشوائية وضمان الحفاظ على المستوى الحضاري والجمالي لمدينة دمياط الجديدة، مؤكدا عدم التهاون مع اي مخالفة.

قيادات شاركت في الحملة

شهدت الحملة حضور المهندس عاصم اللبان المشرف العام على الإدارة العامة للتنمية بالجهاز واللواء ياسر شحاتة مدير إدارة الأمن والعميد يحيى الشاذلي رئيس قطاع شرطة التعمير لمدن شرق والرائد هشام عبد العزيز رئيس قسم شرطة التعمير والرائد أحمد خطاب رئيس مباحث القسم والمقدم عمرو عباس والرائد محسن عبد الرحيم والرائد أيمن حبلص إلى جانب مسئولي لجنة إزالة التعديات والإشغالات بالجهاز.

