من هم الـ 70 ألفًا الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ (فيديو)

أكد الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، أهمية الاعتماد على الله في كل صغيرة وكبيرة في حياة المسلم، موضحًا أن أولياء الله هم الذين "لا خوف عليهم ولا هم يحزنون" لأنهم دائمًا يتوكلون على ربهم حق التوكل.

وشرح خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين قال للصحابة إن هناك سبعين ألفًا من أمته سيدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب يوم القيامة، مبينًا أن العلماء اختلفوا في معنى الرقم: هل المقصود 70 ألفًا على الحقيقة أم أن الرقم كناية عن الكثرة.

وأوضح أن الصحابة ظلوا يتساءلون فيما بينهم عن هؤلاء السبعين ألفًا، فمنهم من قال لعلهم الذين وُلدوا في الإسلام ولم تقع لهم سابقة شرك، ومنهم من قال لعلهم الذين جاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر وأحد والغزوات، حتى خرج النبي وأخبرهم بحقيقة الأمر.

وأشار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هؤلاء هم الذين "لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون"، أي أنهم يعلقون قلوبهم بالله وحده، ولا يلجؤون إلى الممارسات المنافية للتوحيد مثل تعليق التمائم والاعتماد على الخرافات والشعوذة.

وحذّر من اللجوء إلى الرقى والتمائم المخالفة للكتاب والسنة، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من علّق تميمة فقد أشرك"، مؤكّدًا أن الإيمان الحق أن يعتمد العبد على الله وحده في كشف الضر وجلب النفع.

وذكر قول الله تعالى في سورة يونس: "وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ"، مشددًا على أن الظلم هنا ظلم للنفس بترك التوكل على الله والاعتماد على غيره.



