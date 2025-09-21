الأحد 21 سبتمبر 2025
رئيس التحرير
عصام كامل

موعد وملعب مباراة منتخب مصر أمام جيبوتي في تصفيات كأس العالم

منتخب مصر الأول لكرة
منتخب مصر، استقر الاتحاد الدولي لكرة القدم على موعد مباراة منتخب مصر لأول لكرة القدم، أمام منتخب جيبوتي في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك.

موعد مباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم

وحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم يوم 8 أكتوبر المقبل، موعدا لمباراة منتخب مصر الوطني أمام نظيره جيبوتي في الجولة التاسعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 

كما أخطر الفيفا الاتحاد المصري لكرة القدم رسميا، أن مباراة مصر وجيبوتي ستقام على ملعب العربي الزوالي بمدينة الدار البيضاء المغربية،  وهو اختيار منتخب جيبوتي صاحب المباراة.

منتخب جيبوتي، فيتو
مواجهة جيبوتي مصيرية أمام منتخب مصر

وتعد مباراة منتخب مصر القادمة أمام جيبوتي حاسمة في مشوار الفراعنة نحو مونديال أمريكا 2026، حيث أن تغلبه بأي نتيجة أمام جيبوتي، سيمنحه رسميا بطاقة التأهل لكأس العالم، لتصبح مباراة غينيا بيساو في الجولة الأخيرة تحصيل حاصل 

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم

1- منتخب مصر - 20 نقطة

2- بوركينا فاسو- 15 نقطة

3- سيراليون - 12 نقطة

4-  غينيا بيساو - 10 نقاط

5- إثيوبيا- 6 نقاط

6- جيبوتي - نقطة واحدة

موعد الأجندة الدولية للفيفا بشهر أكتوبر

وحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” موعد الأجندة الدولية القادمة في الفترة من 6 إلى 14 أكتوبر المقبلين، والتي ستشهد الجولتين الختاميتين من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 

منتخب مصر منتخب مصر لأول لكرة القدم منتخب جيبوتي التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 موعد مباراة مصر وجيبوتي ملعب العربي الزوالي

