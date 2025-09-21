بشارة بحبح: تلقيت إشارات من حماس بشأن العودة إلى المفاوضات وإسرائيل لم ترد

أكد الوسيط الأمريكي الفلسطيني بشارة بحبح أنه تلقى إشارات من حماس تشير إلى استعدادها للعودة إلى المفاوضات فورا، موضحا أنه لا يوجد رد من إسرائيل حتى الآن.

وقال بحبح: لا يتلقى الجمهور الإسرائيلي أي معلومات، لذا أناشدهم: بإمكان أطفالكم العودة غدا - إذا قررت حكومتكم وقف الحرب".

وتابع: "الأمور مجمدة حاليا، سواء من حيث وقف إطلاق النار أو إطلاق سراح الأسرى، لأن قادة حماس موجودون في قطر، لكنهم متفرقون بعد محاولة الاغتيال الأخيرة.

ومع ذلك، نعمل خلف الكواليس لإعادتهم إلى طاولة المفاوضات، لأن مئات الأشخاص يموتون يوميا في غزة، وهذا أمر غير مقبول".

وتابع: "كنت اليوم على تواصل مع حماس، والرسالة التي ننقلها لهم باستمرار هي: عليكم العودة إلى المفاوضات، مهما حاولت إسرائيل اغتيالكم أو المساس بقطر".

وبخصوص دوره في التوسط، قال بحبح: "ميزة منصبي أنني لا أمثل أي دولة، وهدفي الوحيد هو إنهاء الحرب وتحرير الأسرى".

وفيما يتعلق بالموقف الأمريكي، أوضح بحبح أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جاد في إنهاء الحرب، لكنه ينتظر ردا من حماس، كما أن الإدارة الأمريكية مقتنعة بأن إنهاء الحرب يبدأ بإطلاق سراح الأسرى، وقد وافقت حماس على عرض إسرائيلي الشهر الماضي، لكنها لا تزال تنتظر ردا من تل أبيب.. لذلك أقول للإسرائيليين: لديكم الجواب".

