خارج الحدود

رئيس الوزراء البريطاني يحث حكومة إسرائيل على وقف الحرب في غزة

ستارمر
ستارمر

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين: أعرف أن القرار الذي اتخذته بالاعتراف بدولة فلسطين سيثير قلقا واستياء لدى كثيرين بإسرائيل.

 

ستارمر يحث حكومة الاحتلال الإسرائيلية على وقف الهجوم على غزة

وأضاف كير ستارمر أن السلام الدائم الوحيد يأتي من خلال إسرائيل آمنة ومستقرة إلى جانب دولة فلسطينية قابلة للحياة ولا يمكن إحراز تقدم نحو السلام والتطبيع دون الاعتراف بدولة فلسطين إلى جانب دولة إسرائيل.

وتابع: أحث الحكومة الإسرائيلية على وقف الهجوم على غزة والسماح بتدفق المساعدات وأكرر مطلبنا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن في غزة وسنواصل دعم كل جهد لإعادتهم إلى ديارهم.

