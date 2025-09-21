حماس تعلق على إعلان بريطانيا الاعتراف بالدولة الفلسطينية

اعتبرت حركة حماس أن اعتراف عدد من الدول بالدولة الفلسطينية ومنها بريطانيا اليوم يمثل خطوة مهمة لتثبيت حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على أرضه.

ضرورة وقف حرب غزة والتصدي للضم

أكدت الحركة أنه يجب أن يرافق هذا الاعتراف إجراءات عملية لوقف الحرب في غزة، والتصدي لمشاريع الضم الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس.

دعوة لوقف التعاون مع الاحتلال الإسرائيلي

ودعت حماس المجتمع الدولي إلى وقف كل أشكال التعاون مع الاحتلال الإسرائيلي، باعتبار ذلك جزءًا من الضغط لإنهاء سياساته القائمة على العدوان والتوسع الاستيطاني.

محاسبة إسرائيل على جرائمها

كما طالبت الحركة بضرورة تصعيد الإجراءات العقابية ضد إسرائيل، والعمل على محاسبتها في المحافل الدولية على ما وصفته بجرائمها ضد الشعب الفلسطيني.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر: اعترفنا اليوم بدولة فلسطين لإحياء أمل السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

