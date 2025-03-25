طريقة عمل المنين، مخبوزات العيد اللذيذة

طريقة عمل المنين، المنين من المخبوزات المصرية الشهيرة التي تقدم في المناسبات مثل عيد الفطر المبارك، حيث تقدم بجانب الكحك والبسكويت.

وطريقة عمل المنين، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل بمكونات بسيطة.

وتقدم الشيف عواطف محمد، طريقة عمل المنين.

مكونات عمل المنين:

4 أكواب دقيق

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

2 ملعقة كبيرة سكر

نصف ملعقة صغيرة ملح

نصف كوب سمن أو زبدة سايحة

كوب ماء دافئ (أو حسب الحاجة للعجن)

حبة البركة أو سمسم للتزيين (اختياري)

للحشوة (اختياري):

حلو: عجوة (تمر مفروم) مع ملعقة سمن وسمسم

حادق: جبنة، أو زعتر وزيت، أو لحمة مفرومة مطبوخة

طريقة عمل المنين:

في وعاء كبير، يخلط الدقيق مع السكر والملح والخميرة.

يضاف السمن ويفرك مع الدقيق حتى يصبح كالقوام الرملي.

يضاف الماء تدريجيًا ويُعجن حتى تتكون عجينة ناعمة لا تلتصق.

تغطى العجينة وتترك تختمر لمدة ساعة في مكان دافئ.

بعد التخمير، تقسم العجينة إلى كرات أو تفرد على شكل مستطيلات صغيرة.

توضع الحشوة في المنتصف وتلف على شكل رول.

ترص في صينية مدهونة وتُدهن الوجه بالسمن وترش بالسمسم أو حبة البركة.

تخبز في فرن ساخن على 180 درجة مئوية لمدة 20-25 دقيقة أو حتى تحمر.

تترك لتبرد قليلا ثم تقدم مع الشاي أو القهوة.

طريقة عمل المنين

ولعمل القراقيش

مكونات عمل القراقيش:-

2 كوب دقيق

1/2 كوب سكر

1/2 كوب زبدة (أو سمنة)

1/4 كوب حليب دافئ

1/4 كوب ماء دافئ

1 ملعقة صغيرة خميرة فورية

1/4 ملعقة صغيرة ملح

1/2 ملعقة صغيرة محلب (اختياري)

1 بيضة

1 ملعقة صغيرة فانيليا

1/4 كوب سمسم (للتزيين)

1 ملعقة كبيرة حليب (لدهان الوجه)

طريقة عمل القراقيش:

في وعاء صغير، ضعي الماء الدافئ مع الخميرة والسكر.

اتركي المزيج لمدة 10 دقائق حتى تنشط الخميرة وتبدأ في الفوران

في وعاء كبير، ضعي الدقيق والملح والمحلب (إذا كنتِ تستخدمينه) واخلطيهم جيدًا.

في وعاء كبير، ضعي الدقيق والملح والمحلب (إذا كنتِ تستخدمينه) واخلطيهم جيدًا. أضيفي الزبدة (أو السمنة) واخلطي المكونات حتى تتجانس.

أضيفي الخميرة المنشطة والبيضة والفانيليا، وابدئي في إضافة الحليب الدافئ تدريجيًا حتى تحصلي على عجينة ناعمة.

اعجني العجينة جيدًا لمدة 10 دقائق تقريبًا، ثم غطيها واتركيها لتتخمر في مكان دافئ لمدة ساعة أو حتى يتضاعف حجمها.

بعد أن تختمر العجينة، قومي بتقسيمها إلى كرات صغيرة بحجم الجوز.

افردي كل كرة على شكل قرص رقيق باستخدام يديك أو الشوبك.

ضعي السمسم في طبق صغير، ومرري كل قرص في السمسم من الجهتين ليغطي السمسم سطحه.

سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

ضعي الأقراص على صينية خبز مفروشة بورق زبدة، واتركي مسافة بين كل قطعة.

في وعاء صغير، اخفقي ملعقة الحليب ودهنِي بها وجه القراقيش لتصبح لامعة.

اخبزي القراقيش في الفرن لمدة 15-20 دقيقة أو حتى تصبح ذهبية اللون ومقرمشة.

اتركي القراقيش لتبرد قليلًا قبل تقديمها، يمكنك تناولها مع الشاي أو القهوة.

يمكنك إضافة بعض المكسرات المفرومة إلى العجينة للحصول على طعم إضافي.

تأكدي من ترك العجينة تتخمر جيدًا حتى تصبح القراقيش هشة ولذيذة.

وتقدم القراقيش كوجبة خفيفة على الإفطار أو العشاء مع كوب الشاى ويمكن تناوله كوجبة سناكس، وهى طيبة المذاق وعشاقها كثيرون.

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