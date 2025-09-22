الإثنين 22 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

الرئيس التنفيذي للعامة للاستثمار: 550 مليار دولار استثمارات في البنية التحتية خلال 10 سنوات

حسام هيبة، فيتو
حسام هيبة، فيتو

قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن مصر ضخت أكثر من 550 مليار دولار استثمارات خلال العقد الماضي من أجل تطوير البنية التحتية، وتضمنت إنشاء 9 آلاف كيلومتر من الطرق و12 ألف كيلومتر من السكك الحديدية التقليدية والسريعة.

مصر نجحت في مجال الطاقة 

وأوضح فى كلمته اليوم بالغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، أن مصر نجحت في مجال الطاقة في رفع قدراتها الإنتاجية بالشراكة مع شركات عالمية، مشيرًا إلى أن 40% من الطاقة المنتجة حاليًا مصدرها الطاقة المتجددة مع استهداف الوصول إلى 42% بحلول 2030، فضلًا عن ربط الشبكة المصرية مع الخليج وأفريقيا، وقريبًا مع أوروبا عبر كابل بحري يمر بقبرص.

مصر رسخت مكانتها كمركز صناعي إقليمي

وأشار إلى أن مصر رسخت مكانتها كمركز صناعي إقليمي جاهز لاستقبال التكنولوجيا الحديثة والشراكات في مجالات الابتكار.

أوضح أن الهيئة أعادت تعريف دورها الاستراتيجي لتصبح كيانًا شاملًا للترويج للاستثمار، بعد أن نجحت في تبسيط الإجراءات ورقمنة الخدمات عبر منصة الاستثمار المصرية.

الحكومة المصرية تقدم مجموعة من الحوافز التنافسية

وأشار هيبة إلى أن الحكومة المصرية تقدم مجموعة من الحوافز التنافسية، أبرزها نظام الائتمان الضريبي لمدة سبع سنوات الذي يخفض تكلفة الاستثمار ويعزز الربحية، إضافة إلى تطبيق رسوم جمركية مخفضة بنسبة 2% على الآلات ومستلزمات الإنتاج، وهو ما وصفه بأنه “أدنى بكثير من المعدلات الأصلية”.

ولفت الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار إلى أن الرخصة الذهبية تمثل نقلة نوعية في تسهيل إجراءات الاستثمار، إذ تمنح الحكومة من خلالها موافقة شاملة خلال 20 يومًا فقط تشمل كافة التصاريح من التشييد إلى التشغيل.

إصدار 49 رخصة ذهبية حتى الآن

وكشف عن إصدار 49 رخصة ذهبية حتى الآن لمشروعات في قطاعات الصناعة والطاقة والسياحة والخدمات واللوجستيات، من بينها 23 رخصة لرؤوس أموال أجنبية.

وأوضح هيبة أن الموقع الاستراتيجي لمصر يمنحها ميزة الوصول إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك عبر شبكة واسعة من الاتفاقيات التجارية، منها الكوميسا في أفريقيا، والمناطق الصناعية المؤهلة (QIZ) التي تتيح دخول السوق الأمريكية بتعريفات جمركية منخفضة، بجانب مفاوضات جارية مع الاتحاد الأوروبي لعقد شراكة استراتيجية تتيح وصولًا معفى من الرسوم الجمركية.

ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر

ودعا هيبة المستثمرين الأجانب، خاصة الشركاء الألمان، لضخ المزيد من الاستثمارات في مصر، مؤكدة أن “الأرض متاحة والفرص مفتوحة”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة الغرفة الألمانية العربية للصناعة الغرفة الألمانية العربية الغرفة الالمانية الطاقة المتجددة حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار حسام هيبة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

مواد متعلقة

بعد الارتفاعات الجنونية، آخر تطورات أسعار الذهب بالصاغة اليوم الإثنين

الجنيه الذهب خرج عن السيطرة، ماذا يحدث في الصاغة؟

خبيرة مالية تكشف سر القفزة التاريخية لأسعار الذهب بالأسواق

الذهب يتصدر المشهد.. ارتفاعات متواصلة عالميًا ومحليًا.. وخبراء يكشفون سر القفزة التاريخية وتأثيرها على سوق المال المصري

تطور جديد في سعر صرف الدولار بالبنوك المصرية (آخر تحديث)

خبير: صعود الذهب عالميا يربك حركة البورصة المصرية خلال سبتمبر

الأونصة تسجل مستويات جديدة، الذهب يواصل الصعود ويهز الأسواق العالمية

سعر الجنيه الذهب يتخطى 40 ألف جنيه في الأسواق اليوم الإثنين

الأكثر قراءة

القبض على المطربة بوسي بمطار القاهرة الدولي وترحيلها إلى نيابة النزهة

تفاصيل القبض على المطربة بوسي في مطار القاهرة أثناء محاولتها السفر إلى دبي

موضوع في غاية الأهمية، توفيق عكاشة يكشف سر دعوة ترامب قادة الدول العربية للاجتماع بأمريكا

علاء عبد الفتاح أبرزهم، السيسي يعفو عن مجموعة من المحكوم عليهم

زغلول صيام يكتب: اتحاد الكرة لن يكون الفصل الأخير في قضية زيزو! ونكشف سيناريو قضية نجم الأهلي!

حبس البلوجر "أم سجدة" 6 أشهر وتغريمها 100 ألف جنيه

ارفعوا الغياب مش قادرة أصرف على عيالي، استغاثة أم بوزير التعليم تثير الأحزان (فيديو)

الرئيس الأمريكي في ورطة بسبب 50 ألف دولار

خدمات

المزيد

تباين أسعار الكتاكيت واستقرار البط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

بعد الارتفاعات الجنونية، آخر تطورات أسعار الذهب بالصاغة اليوم الإثنين

أسعار الذهب اليوم الإثنين في المملكة العربية السعودية

ارتفاع الأبيض، أسعار كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

بعد اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. رسائل مجلس النواب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم، موسى وهارون يخوضان جدالا عنيفا مع فرعون

تفسير حلم الدموع في المنام وعلاقته بالتخلص من الهموم

حكم بيع شيء يمكن استعماله في أمر مباح أو محرم في نفس الوقت

المزيد
الجريدة الرسمية
ads