الذهب يتصدر المشهد.. ارتفاعات متواصلة عالميًا ومحليًا.. وخبراء يكشفون سر القفزة التاريخية وتأثيرها على سوق المال المصري

مؤشر الذهب، شهدت أسعار الذهب العالمية ارتفاعا جديدا خلال حركة التعاملات اليوم الاثنين بنحو ما يقارب 35 دولارا، حيث سجلت الأونصة مستويات جديدة عند 3727 دولارا.

وفي جلسة تداول اليوم الإثنين العالمية لأسواق الذهب، سجل مؤشر المعدن النفيس قفزات بارزة متأثرًا بعدة عوامل اقتصادية وسياسية معًا.

وفي هذا السياق، قالت الدكتورة ماجي سليم، خبيرة أسواق المال، إنّ "ارتفاع أسعار الذهب اليوم ليس مفاجئًا، لكنه متوقع في ظل تفاعل عدد من الضغوط التي تجمعت لتدفع المستثمرين إلى الملاذات الآمنة."

ماجي سليم

توقعات خفض الفائدة من الاحتياطي الفدرالي الأمريكي

وأوضحت سليم أن المستثمرين يراقبون إشارات واضحة من البنك المركزي في الولايات المتحدة تفيد بأن خفض أسعار الفائدة بات وشيكًا مشيرة إلى أن هذا الأمر يزيد من جاذبية الذهب لأنه لا يُدرّ عائدًا بنويًا، فيصبح تنافسيًّا أكثر كلما تراجعت عوائد الأصول الأخرى مثل السندات.

ضعف الدولار الأمريكي والرغبة في تنويع المحافظ المالية

وأضافت أن ضعف الدولار على المستوى الدولي يعد عامل دعم مهم للذهب، لأن المعدن يسعر غالبا بالدولار، ما يجعل المشتريات بالعملات الأخرى أقل تكلفة وأكثر جاذبية.

وأشارت سليم إلى أن المستثمرين يفضلون تقليل الاعتماد على الأصول المرتبطة بقوة الدولار أو السياسات النقدية الأمريكية، في توجّه نحو تنويع أفضل.

المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية العالمية

ونوهت إلى أن تصاعد التوترات في مناطق مثل الشرق الأوسط وأوكرانيا، وزيادة مخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي، كلها عوامل تدفع المستثمرين للبحث عن ملاذات آمنة مثل الذهب.

كما أن الأرقام المتعلقة بالتضخم في بعض الدول، مع بطء نمو أسعار المستهلكين، تجعل المستثمرين يسعون للتحوط من فقدان القوة الشرائية للعملات الورقية.

جدير بالذكر أشارت سليم إلى أن البنوك المركزية العالمية تواصل تكوين احتياطيات ذهبية، كجزء من استراتيجياتها لتأمين الاستقرار المالي الوطني والأداء في ظل بيئة مالية متقلبة.

كذلك، المؤسسات الاستثمارية وصناديق التحوط تشهد تدفق طلب متزايد على الذهب، ليس فقط كضمان ضد الأزمات بل كجزء من محفظة سليمة ومتوازنة.

ومن جانبه أكد الخبير بأسواق المال الدكتور نبيل فرج أن الارتفاعات المتتالية في أسعار الذهب عالميا خلال النصف الثاني من سبتمبر الجاري ألقت بظلالها على حركة البورصة المصرية، خاصة مع توجه جزء من السيولة الاستثمارية نحو المعدن الأصفر باعتباره الملاذ الآمن وقت التذبذبات الاقتصادية.

المستثمرون يتحولون للملاذ الآمن.. والتأثير يظهر على السيولة والتوجهات

وأوضح فرج أن صعود الذهب عالميًا لمستويات قياسية، مدعومًا بتوقعات استمرار خفض الفائدة الأمريكية وتراجع الدولار، جعل شريحة من المستثمرين الأفراد والمؤسسات يعيدون النظر في مكونات محافظهم الاستثمارية وقال: "هناك تحول نسبي في الاهتمام من الأسهم عالية المخاطر إلى أدوات أقل مخاطرة مثل الذهب، وهو ما ينعكس على أحجام التداول داخل السوق المصري."

البورصة المصرية مازالت تملك فرصا جيدة

وأشار إلى أن البورصة المصرية مازالت تملك فرصا جيدة خلال ما تبقى من سبتمبر، خاصة مع قوة بعض القطاعات مثل البنوك والبتروكيماويات والعقارات، لكن استمرار صعود الذهب عالميًا قد يضغط على شهية المخاطرة، ويحد من موجات الصعود الكبيرة على بعض الأسهم.

المستثمر الأجنبي يراقب التطورات العالمية بعناية

وأضاف فرج أن المستثمر الأجنبي يراقب التطورات العالمية بعناية، وأن الذهب دائمًا ما يمثل مؤشرًا على حالة عدم اليقين. "كلما ارتفع الذهب، فهذا يعكس تخوفات من تباطؤ الاقتصاد العالمي أو تقلبات في السياسات النقدية، وهو ما يترجم إلى حذر في قرارات الاستثمار بالبورصات الناشئة ومنها مصر."

واختتم خبير أسواق المال حديثه بالتأكيد أن التأثير لن يكون سلبيا بالكامل، إذ أن جزءًا من المستثمرين يستغلون تذبذبات السوق في اقتناص فرص بأسعار أقل.

الذهب في البورصة المحلية

يشهد تداول الذهب في البورصة المصرية إقبالا متزايدا من المستثمرين، وذلك لما يمثله الذهب من ملاذ آمن في وجه تقلبات الأسواق ومخاطر التضخم.

وتتيح البورصة المصرية، بصفتها منصة رسمية لتداول الذهب من خلال أدوات مالية متنوعة كصناديق الاستثمار المتداولة والعقود المستقبلية، فرصة استثمارية قيمة في المعدن النفيس دون الحاجة إلى امتلاكه الفعلي، وتكمن أهمية تداول الذهب في البورصة في قدرته على إحداث توازن في المحافظ الاستثمارية، بالإضافة إلى كونه وسيلة فعالة لتنويع الاستثمارات وتخفيف المخاطر.

الذهب

لماذا يعتبر الاستثمار في الذهب خيارًا ذكيا؟

يعتبر الاستثمار في الذهب من الأدوات الهامة التي يعتمد عليها المستثمرون لتحقيق أهدافهم المالية، وذلك لما يتمتع به الذهب من مزايا تجعله خيارًا استثماريًا ذكيًا، ومن أبرز هذه المزايا الآتي:

-يمثل الاستثمار في الذهب وسيلة فعالة لنمو الأموال، حيث تزداد قيمته بمرور الوقت.

-يساهم الاستثمار في الذهب بشكل خاص في الحفاظ على قيمة المال على المدى الطويل.

-يساعد الاستثمار في الذهب على بناء محفظة استثمارية قوية ومتنوعة.

-يشكل الاستثمار في الذهب وسيلة هامة للادخار والتحوط ضد مخاطر التضخم المرتفعة.

الذهب عالميا في مفترق طرق

شهدت أسعار الذهب العالمية ارتفاعا ملحوظا خلال الأيام الماضية ليصل المؤشر إلى مستوى 3700 دولارًا للأونصة، وأكد خبراء سوق المال أن تراجع قيمة مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.2%، وهو أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات، وقد عزز من جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن، ويعزى هذا التراجع إلى التحركات السياسية الأمريكية، حيث ضغط الرئيس الأمريكي ترامب على تخفيض أسعار الفائدة وتجاوز الرسوم، بينما لمح وزير الخزانة إلى احتمال زيادتها، مما أدى إلى حالة من الترقب وعدم اليقين في الأسواق.

يتداول الذهب عند تلك النقطة

يتداول الذهب اليوم حول 3500 – 4000 دولار للأونصة، مدفوعًا بضعف الدولار والأجواء التجارية المتوترة، في حين يتلقى دعمًا من تحذيرات البنوك الكبرى، ومع ذلك يعكس مؤشر نشاط التداول حالة من الترقب وسط إشارات تدعو للحذر من تصحيح طفيف محتمل قريبًا.

الذهب

أداء الذهب من بداية 2025

جدير بالذكر في بداية عام 2025، استمر الذهب في رحلة صعودية قوية بدأت في 2024، حيث سجل ارتفاعًا بنسبة 29% منذ بداية العام، ولامس مستويات قياسية في أبريل 2025.

وهذا الارتفاع جاء مدعومًا بعوامل متعددة، أبرزها استمرار مشتريات البنوك المركزية، خاصة في الاقتصادات الناشئة، التي سجلت طلبًا صافيًا يقارب 710 أطنان ربع سنوية، ومع ذلك شهدت الأسعار تقلبات حادة، حيث تراجعت إلى حوالي 3250 دولارًا بحلول 30 يونيو 2025، بعد أن وصلت إلى ذروتها عند 3396 دولارًا في يونيو.

وفي يناير 2025، بدأ الذهب العام عند مستويات قريبة من 3000 دولار، مدعومًا بتوقعات خفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، التي عززت جاذبية الذهب كملاذ آمن، وخلال الربع الأول، سجل الذهب مستوى قياسيًا، مدفوعًا بالتضخم المستمر والتوترات الجيوسياسية، خاصة في الشرق الأوسط وأوكرانيا.

ومع ذلك، في يونيو المنصرم تأثر السوق بتراجع الطلب على الملاذ الآمن بعد اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين، مما قلل من التوترات التجارية ودفع الأسعار للهبوط بحوالي 100 دولار من ذروتها.

