الإثنين 22 سبتمبر 2025
عصام كامل

محافظات

رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية يتفقد معهدي فتيات الفتح المبين والقراءات

رئيس منطقة الإسكندرية
رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية يتفقد المعاهد

 أجرى الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم جولة تفقدية بمعهدي فتيات الفتح المبين والقراءات، رافقه خلالها سلامة القط مدير التعليم الإعدادي، وإسماعيل العوامي مدير الامتحانات.  

أسعار الذهب اليوم الإثنين في المملكة العربية السعودية

موقف بن رمضان من التواجد بقائمة الأهلي أمام الحدود

ويأتى ذلك في إطار المتابعة المستمرة لانضباط العملية التعليمية منذ اليوم الأول للدراسة. 

وخلال جولته، اطمأن على انتظام الحصص الدراسية، وحضور الطلاب والمعلمين، موجها بضرورة تهيئة الأجواء التربوية المناسبة وتحفيز الطلاب على الانضباط والمشاركة الفعّالة منذ بداية العام الدراسي. 

الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة الإسكندرية الأزهرية التعليمية

