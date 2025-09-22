رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية يتفقد معهدي فتيات الفتح المبين والقراءات

أجرى الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم جولة تفقدية بمعهدي فتيات الفتح المبين والقراءات، رافقه خلالها سلامة القط مدير التعليم الإعدادي، وإسماعيل العوامي مدير الامتحانات.

ويأتى ذلك في إطار المتابعة المستمرة لانضباط العملية التعليمية منذ اليوم الأول للدراسة.

وخلال جولته، اطمأن على انتظام الحصص الدراسية، وحضور الطلاب والمعلمين، موجها بضرورة تهيئة الأجواء التربوية المناسبة وتحفيز الطلاب على الانضباط والمشاركة الفعّالة منذ بداية العام الدراسي.

